El "Rey del Cachopo" niega haber matado a hondureña y la vincula con drogas

MADRID, ESPAÑA.- Durante la primera audiencia en el juicio contra César Román Viruete, mejor conocido como el "Rey del Cachopo" por suponerlo responsable de asesinar y desmembrar a su novia, la hondureña Heidi Paz, el acusado negó cualquier responsabilidad en el dantesco hecho.



El crimen contra la hondureña de 25 años ocurrió el 5 de agosto de 2018, cuando según las investigaciones, Román (49), la asesinó en el piso que compartían juntos y la desmembró, para luego abordar un taxi en el que trasladó sus restos dentro de una maleta hacia una propiedad abandonada, donde presuntamente, intentó prenderle fuego al torso y otras partes del cadáver de la chica.

Tras cometer el atroz crimen, el hombre habría huido hacia Zaragoza, donde circuló con dos nombres distintos hasta que fue reconocido por un exempleador, quien finalmente alertó a la Policía para hacer efectiva su captura.



Desde entonces, el empresario, dueño de un restaurante, ha negado haber matado a su pareja, e incluso asegura que ella participó en algunos robos de droga y que además podría estar aún con vida.

Declaraciones en el juicio

"Ese día, el día cinco, ella me llamó y ya está, nada más. Yo he dicho un millón de veces que Heidi no vino a mi casa, si no la vi obviamente no pude ni matarla, ni besarla", dijo el hombre aparentemente sereno mientras se dirigía a las autoridades del tribunal.



Según su versión, la última vez que vio a la joven hondureña fue el 3 de agosto y el 5 recibió una llamada de ella, pero su teléfono se apagó cuando supuestamente ella se encontraba en una plaza llamada Legazpi en compañía de otra persona. César afirma que hay inconsistencias en las investigaciones, pues a pesar de que el lugar es el segundo sitio público con más cámaras de Madrid, nunca se pidieron las cámaras para saber qué pasó con ella en ese momento y además, dice que el acompañante de la joven no fue considerado como sospechoso.

Ante las interrogantes que apuntan al hecho de que él huyó de la ciudad, pese a decir que no tuvo nada qué ver en el crimen, el "Rey del Cachopo" aseguró que lo hizo por protegerse de personas peligrosas que buscaban a Heidi.



Según él, un comisario de la Policía le puso una pistola en el estómago y lo amenazó con matar a su familia y a él si en menos de 48 horas no le entregaba los "12 kilos de cocaína y le decía dónde estaba Heidi" y afirmó que ha vuelto a recibir amenazas, esta vez, advirtiéndole que no revele el nombre del funcionario policial.

César Román dijo también que la hondureña le contó haber participado en dos robos de droga a narcotraficantes de San Blas y Cañada Real y que además estaba preparando un próximo ataque. Román recordó que Heidi debía mantener a ocho familiares en Honduras, entre ellos sus dos hijos, por lo que cree que "con los mil euros que ganaba no le daba", la expareja de la hondureña también aseguró que por la misma situación ella ejerció la prostitución al llegar a España.



El empresario también dice que al enterarse del accionar delictivo de la chica y al recibir amenazas del policía no tuvo más opción que alejarse fuera de Madrid, no sin antes dejar a su hija -concebida en una relación anterior- en manos de unos amigos y huyó a Zaragoza donde unos conocidos. Además, afirma que dio un nombre falso para evadir al comisario, aunque reconoció que "probablemente no fue la mejor decisión que tomé y seguro que hay muchas cosas que no debería haber hecho".

Una relación precoz e inestable

De acuerdo a las declaraciones del imputado, su relación con Paz comenzó en mayo de 2018, cuando ella comenzó a trabajar en uno de sus restaurantes. Un mes después decidieron irse a vivir juntos a un edificio de la calle de López Grass del Puente de Vallecas, donde supuestamente ocurrió el crimen.

A mediados de junio, Heidi le dijo a César que estaba embarazada de él. "Lo último que le podía decir es yo no quería al niño. La postura razonable era decirle que deberíamos de pensar si quieres seguir adelante con el bebé o no", agregó. "Luego, un día me llamó y me dijo que había perdido al niño. Me fui al piso corriendo y al llegar la vi que tenía manchas de sangre. Le dije que lo primero que había que hacer es ir al médico, pero ella se negaba a ir al hospital. Yo insistí en que si había tenido un aborto le tenían que hacer un legrado y lo sé porque yo con mi otra pareja, Nati, tuve 10 abortos antes de quedarse embarazada", narró.

Una semana después de la pérdida del bebé, ella le habría comunicado sus ganas de separarse y un mes después de eso continuaron teniendo encuentros sexuales ocasionales, pero sin considerarse una pareja nuevamente, indicó el español.

"Heidi era una chica guapísima. Yo siempre le dije que era una relación que tiene fecha de caducidad porque ella tiene 25 años y sabía que ella salía y podía conocer a chicos jóvenes", explicó.

Dudas de su muerte

Sobre el torso que presuntamente correspondía a la hondureña, Román dijo que "las pruebas de ADN siempre tienen un margen de error. Creo que Heidi Sigue viva y que está en Honduras viviendo", aseguró en la audiencia.



Además, comentó que "en un primer informe forense se indicó que el torso hallado correspondía a una mujer de raza caucásica, que no había parido, cuando Heidi era de raza negra y había tenido dos hijos, uno de ellos por cesárea".



Y si sus declaraciones anteriores sorprendieron al jurado y a la audicencia, las siguientes causaron mayor atención, pues Román dice que Heidi no pudo morir ese día ya que el "10 de agosto volví a casa tras dormir en el piso de una amiga y me encontré la casa desordenada y una sartén en la cocina. Luego había un folio en el sofá escrito por Heidi donde me decía que había dormido en casa y que regresaba mañana para verme".



La Fiscalía ha pedido 15 años de cárcel para César Román por los delitos de homicidio y profanación de cadáver con las circunstancias agravantes de la responsabilidad criminal de parentesco y de cometer los hechos por motivos de género. Además, una indemnización de 300,000 euros para los hijos que la catracha dejó en Honduras.

