Alcaldes hondureños viajan a El Salvador por 121,800 vacunas anticovid

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Guanaco, en dialecto lenca potón, significa hermandad. Precisamente ese gentilicio se adhiere muy bien a los salvadoreños, que en un acto bondadoso le donarán vacunas anticovid a Honduras.

En total son 121,800 dosis que siete alcaldes catrachos solicitarán a Nayib Bukele, presidente de El Salvador. El mandatario les ofreció ayuda.

La petición llegó por la vía que más le gusta a Bukele (Twitter) y la respuesta —fiel a su estilo— fue igual que en otras ocasiones: ordenar por medio de su perfil que atendieran el caso.

El gobierno de Honduras aceptó la donación gestionada por los alcaldes, puso a disposición la cadena en frío para mantener la vacuna, personal para aplicarla y le dejó saber a los cuscatlecos que les podían comprar dosis en caso de venderlas.

Al ser la vacuna un fármaco que ya fue aplicado en El Salvador, la Agencia de Regulación Sanitaria (Arsa) no le pondrá mayores trabas al ingreso, aunque no están claros de cuál de las cuatro vacunas que dispone El Salvador enviarán. La lógica indica que serán chinas, pues les acaba de llegar más del millón.

Honduras apenas ha recibido 246,800 vacunas para una población de 9.4 millones de habitantes. Foto: El Heraldo

Petición

El video de siete alcaldes hondureños pidiendo vacunas a El Salvador le dio la vuelta a Centroamérica.

La respuesta fue casi inmediata y hoy amanecen en tierras guanacas los ediles José Arnol Avelar (Arada, Santa Bárbara), Carlos Galeano (Santa María del Real, Olancho), José Armando García (Ojojona, Francisco Morazán), José Luis Chirinos (Manto, Olancho), Efraín Guadalupe Muñoz (San Marco de Caiquín, Lempira), Amable de Jesús Hernández (San José de Colinas, Santa Bárbara) y por último David Castro (Cedros, Francisco Morazán).

El total de población en los siete municipios, según datos obtenidos por EL HERALDO Plus, a través de cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), es de 97,485 personas, por lo que los alcaldes están pidiendo vacunas para el 70 por ciento de la población en sus territorios.

En su relato, los alcaldes le imploraban a Bukele que les donaran vacunas pues las autoridades de su país no pueden obtener las ansiadas dosis. Según las cifras analizadas por EL HERALDO Plus, la tasa de letalidad en los municipios solicitantes aumentó recientemente y oscila entre cero y 9.76 por ciento, registran 27 muertos oficiales entre todos y más de 600 casos positivos, por lo que la preocupación es muy válida.

El mandatario cuscatleco dijo que sí, por lo que ayer salieron seis de los siete ediles —mientras el de Caiquín los esperaba en ruta— con las maletas llenas de ilusión por conseguir a la vuelta de la esquina lo que el gobierno compró al otro lado del mundo pero no ha llegado todavía.

Antes de partir se reunieron en un punto de Tegucigalpa, ahí cada uno de ellos sacó la calculadora y detallaron cuántas vacunas ocupan, unos más que otros.

Al final la petición ronda las 60,900 vacunas, pero como se aplican dos dosis, entonces la petición será por 121,800 dosis. El municipio que más vacunas va a pedir es San José de las Colinas, Santa Bárbara, con 12,000 (24,000 dosis).

A las 3:00 p.m. los alcaldes ya iban rumbo a El Salvador, en su camino se sumaron otros ediles, pero van por su propia cuenta, pues los invitados por ahora eran siete nada más, pero la esperanza es lo último que se pierde, explicaron.

Las autoridades salvadoreñas desde el inicio dejaron ver entre líneas que iban a apoyar, pero que se debía obtener las cifras exactas de la población más vulnerable de cada municipio, por lo que la donación sería menor.

Actualmente en el país hay una ola de contagios que mantiene colapsados los hospitales. Foto: El Heraldo

En Honduras hasta ahora han llegado 246,800 vacunas, la mayor parte donadas por el Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19 (Covax), pues de las compradas a Rusia solo han venido 6,000 y se espera otra promesa de llegada este viernes de 40,000 dosis.

Ante la muestra de apoyo, el gobierno de Honduras optó por agradecer. Alba Consuelo Flores, ministra de la Secretaría de Salud, explicó a EL HERALDO que van a colaborar “acelerando los procesos administrativos, como lo ha hecho con Covax y el gobierno de Israel, (se) pondrá a disposición la red de cadena en frío y el personal capacitado para vacunar la población que salga beneficiada por esta donación”.

Existía la duda si habría algún impedimento para que las vacunas entraran, ya que podrían ser de China, específicamente la CoronaVac.

Francis Contreras, titular de Arsa, explicó a EL HERALDO que las vacunas no tienen color de país, por lo que en el caso de que sean de China no hay problema. En su lugar, “resulta más sencillo, son vacunas que ya un gobierno puso en práctica, por lo que hay mayor confianza, no hay motivos para impedir el ingreso, además la Secretaría de Salud ya había gestionado otras vacunas para su ingreso al país”.

A las gratificaciones a El Salvador se sumó el presidente Juan Orlando Hernández, quien —al igual que con la donación de Israel— agradeció el gesto de la mejor manera posible.

Honduras en reiteradas ocasiones ha manifestado que posee el dinero para salir a comprar vacunas, pero en la emergencia quedó al margen por la necesidad de otros compradores y aspectos diplomáticos.

Los alcaldes hondureños serán recibidos en San Salvador a las 2:00 PM. Se prevé que los atenderá el presidente Bukele, pero si no serán los funcionarios de la Secretaría de Salud. El tiempo de llegada de las vacunas donadas y la cantidad de dosis lo definirá El Salvador, pues deben hacer números para no desatender a sus connacionales.

