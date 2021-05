En 48 horas se puede aprobar la totalidad de la nueva Ley Electoral

Álvaro Mejía

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Más de un año y medio ha transcurrido desde que se constituyó una comisión especial para elaborar el dictamen de la nueva Ley Electoral y ahora quedan apenas 15 días para que en el Congreso Nacional pueda discutirse, aprobarse en su totalidad esta normativa y que entre en vigencia.

Los cálculos políticos aunados a la falta de voluntad de las fuerzas mayoritarias, unas por acción y otras por omisión, no permiten que el país disponga de este instrumento jurídico, incluso antes de las pasadas elecciones primarias.

Los disensos en cuanto a la integración de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) al igual que la distribución de la deuda política se mantienen e involucran a partidos políticos minoritarios que tienen representación en el órgano unicameral.

LEA: Buscan quitarle funciones al Ministerio Público con reformas a ley

En 48 horas que implican dos sesiones legislativas que sean convocadas en los próximos días por la junta directiva del Congreso Nacional serían suficientes para admitir el articulado restante del marco legal, cuyas disposiciones quedaron en suspenso desde octubre de 2020, coincidieron analistas en materia político-electoral.

El miembro del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (Ceela) y exmagistrado del otrora Tribunal Supremo Electoral (TSE), Augusto Aguilar, aseguró que “según la información que tenemos solo faltan alrededor de 20 artículos, esto se puede aprobar en dos días”.

Sin embargo, hay una treintena de las 333 disposiciones que componen el dictamen de este conjunto de normas que quedaron suspendidas durante su discusión, constató EL HERALDO.

TE PUEDE INTERESAR: Aprueban amnistía para los colegios del magisterio

Un grupo de congresistas afines al candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura —quien goza del respaldo del mandatario Juan Orlando Hernández—, son los responsables de empantanar el proceso de admisión de la nueva Ley Electoral, de acuerdo con los integrantes de la comisión técnica que acompañó el trabajo de la comitiva dictaminadora y de la que Aguilar fue parte.

De cualquier forma, el Congreso ha tenido y posee —aunque sea a contrarreloj— el tiempo para que a través de esta legislación se definan las reglas para los próximos procesos democráticos.

A finales de abril se dieron pláticas en búsqueda de convenios entre las partes y delegados de las bancadas en el Poder Legislativo, mismas que seguirán en esta semana, confirmó a EL HERALDO una fuente ligada a la directiva del Congreso Nacional.

TAMBIÉN: Propondrán reformas para proteger libre expresión

Ley adecuada

“La actual Ley Electoral se construyó y diseñó para dos partidos políticos; hoy en día tenemos cuatro partidos políticos que pueden ser gobierno, lo que significa que necesitamos una ley adecuada”, declaró el director ejecutivo del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD), Luis León.

Planteó que “cómo vamos a ir a un proceso electoral con una ley que en el 2017 nos generó problemas, con un sistema electoral que se le calificó como inservible y ahora resulta que este tema no es prioridad, no se ve por dónde va a haber aprobación de la nueva Ley Electoral porque muchos diputados y políticos perdieron el poder de negociación en estas elecciones primarias y ahora vamos a orillar al pueblo hondureño a una posible crisis política poselectoral que es innecesaria solo porque no hubo voluntad política”.

“Mientras no haya reglas claras para las justas electorales venideras habrá espacio tanto para la desconfianza como para el oportunismo político”, señaló la coordinadora residente de las Naciones Unidas en Honduras, Alice Shackelford, en una entrevista concedida a este rotativo. Sostuvo que “respetamos la divergencia de opiniones, la diversidad política, pero el Congreso tiene que encontrar una manera para ir adelante alrededor de este tema”.

ADEMÁS: Registro Nacional a la espera de formulario para actualizar datos y realizar censo electoral

Sin manifestarse

EL HERALDO intentó comunicarse con las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), sin embargo, no se obtuvo respuesta para conocer sus posturas sobre la falta de la ley que regirá al ente colegiado a escasos días para convocar a las elecciones generales.

En el primer numeral del sexto punto del acuerdo 09-2021 contentivo de la declaratoria de las elecciones primarias este órgano subraya que para las votaciones del último domingo de noviembre se debería aprobar la nueva Ley Electoral “que garantice la transparencia y modifique las estructuras e integración de los organismos electorales”.

“De aprobarse la nueva ley, el conteo rápido, así como la transmisión de resultados preliminares se hará con base en las actas surgidas de las Juntas Receptoras de Votos y se implementará el identificador de huellas”, añade.

VEA: Consejo Nacional Electoral ha recibido nueve recursos de apelación