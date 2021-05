Cristian Maidana sobre Troglio: "Habían jugadores que estaban mal e igual jugaban"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El mediocampista argentino Cristian Maidana confesó durante una entrevista lo mal que lo pasaba con Pedro Troglio como entrenador de Olimpia.



El ahora jugador del Cobresal de Chile, djo que "no he hablado nunca de lo que ha pasado después de mi lesión porque se han hablado muchas cosas. No quiero meter cizaña al

profe, pero yo he estado en condiciones mucho antes de lo que por ahí decían. Había jugadores que estaban mal e igual jugaban".



Maidana era un jugador que tenía poca participación con los leones de la mano de Pedro Troglio, y es tanto el cariño que le agarró el club, que cada vez que juega Olimpia el argentino envía vibras positivas desde las redes sociales.



La entrevista, que fue transmitida por Instagram, dejó claro que si Troglio está en Olimpia, Maidana nunca regresará "¿Con Pedro? Yo prefiero sin Pedro, pero sé que está haciendo las cosas bien, no se va a ir ahora. Me he enterado también que hay muchos que hablan que el Saprissa lo quiere y todas esas cosas, pero no creo que él traicione así al Olimpia".

Confesión

El volante también mencionó que debido a las lesiones tuvo que infiltrarse para jugar y ni así el entrenador argentino lo tomó en cuenta.



"Yo siempre traté de entrenar de la mejor manera, desde esa vez que me lesioné hice todo para volver lo más antes posible. Me infiltré muchas para entrenar y antes del viaje a Orlando. Él me decía que me infiltrara, yo lo hacía, pero luego no tenía respuestas. Sentí que no tenía más el apoyo de él".



Cristian Madiana vive ahora un calvario en Chile ya que se lesionó con su nuevo equipo y le tocará esperar aproximadamente seis meses para su recuperación.