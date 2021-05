¿Cuáles son los oficios o profesiones con más infectados de coronavirus en Honduras?

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Teresa no salía de su casa si no era para ir a la pulpería o al mayoreo ubicado en la colonia Villa Nueva de Tegucigalpa, donde reside desde que emigró del occidente de Honduras.

Ella es ama de casa. Vive junto a sus dos hijos y esposo, por lo que no se explica cómo se contagió de covid-19 si los demás miembros de la familia dieron negativo, a excepción de su segunda hija, Maité.

Teresa piensa que debió contaminarse en una de sus visitas al mayoreo de la populosa colonia, donde se habla de medidas de bioseguridad pero no se cumplen completamente.

Para esta hondureña, la idea de contagiarse fuera de su casa era un riesgo que debía correr, pero en el país existen decenas de casos donde la madre no salió de la vivienda y se contagió por su esposo, hijos o demás familiares con quienes comparte hogar.

Según Omar Jananía, gerente del Hospital Regional del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en San Pedro Sula, en todas las ocupaciones existe probabilidad de contagiarse, pero hay algunas que corren mayor riesgo, ya sea porque están en la primera línea o laboran en áreas donde hay aglomeraciones o se irrespetan las medidas de bioseguridad.

El gerente del Hospital Regional de IHSS, por su parte, opinó que ellas resultan como las más afectadas porque “si yo mando a la empleada a comprar al mercado, ella se va a contaminar, si la esposa o la señora ama de casa sale al mercado o a la pulpería, es la que más propensa está”.

El experto también cuestionó las pocas medidas aplicadas en los mayoreos y mercados, lo que provoca que los comerciantes (especialmente los informales) ocupen el segundo lugar de los trabajos con más contagiados. El reporte muestra que el 5% del total de infectados pertenece a este rubro.

“Me mandaron unas fotos de las personas que venden allí por el Estadio Nacional y gran parte de la gente, más del 60%, también en los mercados de Comayagüela, no respetan las medidas de bioseguridad y usan una mascarilla que no la cambian todos los días, no usan gel, no usan alcohol, y es allí donde está la mayoría de los contagios”, señaló el galeno.

Otras ocupaciones

Los datos de la Unidad de Vigilancia mencionan 13 ocupaciones, de las que el 21 por ciento de los infectados (dos de cada 10) trabajaban en oficios domésticos remunerados o como comerciantes.

Las licenciadas en Enfermería son las terceras en la lista, con el 2% del total de contagiados, número que se podría reducir a raíz de la vacunación del personal de salud.

“Hay que saber que como parte del equipo de salud nosotras hacemos la gestión del cuidado, somos las que estamos más de cerca con el paciente. El médico llega, pasa visita, evalúa, toca si tiene que tocar sino no toca, y se va; es la enfermera la que está al pie de la cama”, justificó Ela Márquez, presidenta del Colegio de Enfermeras de Honduras.

Márquez afirmó que hasta finales de 2020 registraron 690 agremiados infectados, pero el dato podría ser superior ya que solo esos fueron los que solicitaron una bonificación por la enfermedad.

Según los números de Salud, el porcentaje de licenciadas en Enfermería contagiadas fue igual al de los médicos, quienes ocupan el cuarto lugar entre las profesiones con más casos (el 2% del total).

Seguidamente están los policías, agricultores, motoristas, militares y auxiliares de Enfermería, que en total sumaron el 10% de todos los casos registrados.

En el resto de profesiones, el contagio fue mínimo, es decir que apenas el 1% se contagió. Es importante destacar que los docentes —trabajo que pasó de ser presencial a virtual— están en este listado.

La Unidad de Datos de EL HERALDO conoció que entre los más de 218 mil infectados que sumaban hasta la noche de ayer, alrededor de 93,000 eran casos detectados en 2021