Emily Blunt, de Mary Poppins a "La Mujer Invisible" en Los 4 Fantásticos   

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Durante el transcurso de la semana el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) dio a conocer las series y películas que estará estrenando en su siguiente fase y una de las que más llamó la atención de los fanáticos fue el regreso de Los 4 Fantásticos.



Luego de conocerse que el equipo de héroes regresará a la pantalla grande ahora dentro del UCM ya se habla de quienes podrían ser los actores que la darían la vida al Sr. Fantástico, La Antorcha Humana, La Mole y La Mujer Invisible.

En el caso de la heroína que forma parte de este elenco, el medio Geekosity asegura que Marvel busca convencer a la actriz Emily Blunt para dar vida a este personaje en la saga, aunque algunos rumores indican que esta habría declinado su participación por problemas de agenda.



Pero Marvel no solo piensa en que Emily Blunt es perfecta para interpretar a Susan Storm, pues piensan también que su esposo en la vida real, John Krasinski, sería perfecto para formar parte de la producción de esta cinta.

Sería la segunda vez en que la contactan

Esta sería la segunda vez en que el UCM busca integrar a la exitosa actriz, pues Blunt fue la primera opción para el papel de Black Widow, sin embargo esta lo terminó rechazando por problemas de agenda, por lo que finalmente Scarlett Johannson obtuvo ese papel.

De Mary Popins a la Mujer Invisible

Uno de los papeles más recordados de Emily Blunt es el de Mary Popins en "El regreso de Mary Popins", en el cual fue la protagonista de la película.



Asimismo, Blunt es recordada por sus apariciones en cintas como en The Devil Wears Prada, The Young Victoria, The Adjustment Bureau, Looper, Al filo de la mañana, Sicario, El cazador y la reina del hielo y The Girl on the train.

