Liga Nacional: Bañada en oro de 14 kilates, así es la copa que levantará el campeón   

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un trofeo: cuatro equipos. Olimpia, Motagua, Real España y Honduras de El Progreso comienzan este sábado la lucha más álgida del torneo Clausura para poder levantar la copa que les da la membresía de campeón.



La Liga Nacional antes de iniciar los partidos de semifinal presentó el trofeo que se llevará el que será monarca.



Es un verdadero lujo y no tiene nada que envidiarle a las que dan en Sudamérica y ¿por qué no compararla con la orejana?

Características

El trofeo fue hecho en Milán, Italia. Tiene una altura de 85 centímetros y 30 de ancho. El capitán del equipo ganador tiene que sujetarla con las dos manos, pues tiene un peso de 25 libras.



Además, con un baño de oro de 14 kilates es un detalle de clase mundial, donde sólo las élites logran darse ese gusto.



La copa fue presentada en presencia del presidente de la Liga Nacional y los patrocinadores en un acto celebrado en San Pedro Sula.



