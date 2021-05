Liga Nacional no pierde esperanza de jugar campeonísimo o finalísima con público

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En medio de la negativa del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) para que la afición regrese a los estadios, el presidente de la Liga Nacional, Wilfredo Guzmán, no pierde la esperanza de que los aficionados vuelvan en la recta final del torneo Clausura 2021.



La Liga Nacional ha hecho solicitudes para que se permita que la afición regrese a los estadios tomando todas las medidas de bioseguridad, sin embargo Sinager ha negado acceder.



VEA: Torneo Clausura: Sinager no autorizará el regreso de la afición a los estadios



Pero justo cuando el torneo Clausura está en la etapa final, el presidente de la Liga dice "no perdemos las esperanzas, ojalá en los partidos del campeonísimo o finalísima en este torneo Clausura podamos contar con público".

La Liga Nacional lleva un año jugando sin público.





Asimismo, reveló que jugar sin público ha generado pérdidas económicas en los clubes y en la Liga Nacional, "saldremos en números rojos", dijo.



"No me cabe la menor duda que todos los equipos, y la liga como tal, vamos a salir con números en rojo; por eso nuestra solicitud a las autoridades para que nos permitan el ingreso de aficionados", concluyó



ADEMÁS: Liga Nacional solicitó a Sinager el regreso de la afición a los estadios