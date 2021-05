Lluvias y actividad eléctrica seguirán este viernes en varias regiones de Honduras  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Lluvias, actividad eléctrica y vientos racheados es el pronóstico para este viernes en algunas regiones Honduras, según informó Will Ocoa, metereólogo de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).



Para el occidente del país continuará la convergencia de humedad y vientos racheados, aunque no se descartan las precipitaciones.



VEA: No habrá El Niño ni La Niña, será un invierno neutro para 2021



Cielos nublados, precipitaciones dispersas acompañadas de actividad eléctrica pronosticó Copeco para el sur, centro y oriente de Honduras.

Temperaturas

En la zona sur de Honduras tendrán una temperatura máxima de 34 grados Celsius, mientras que en el norte 33 grados; en la zona central se registrará hasta 34, sin embargo en Tegucigalpa se pronosticó 29 grados Celsius.

ADEMÁS: Pronósticos meteorológicos para Honduras en 2021