Mamá de Kevin Solórzano: “El Día de la Madre sé que será el mejor. Lo voy a poder abrazar”  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tras saber que su hijo se defenderá en libertad a la espera de un nuevo juicio, Betty Hernández, mamá, de Kevin Solórzano en medio de una inmensa felicidad reconoce una cosa: “Ha sido el poder de Dios, nada más”.



Kevin Solórzano después de estar casi siete años en la cárcel por suponerlo responsable del delito de asesinato y tentativa de homicidio en perjuicio del exfiscal Edwin Geovanny Eguigure y su esposa María Auxiliadora Sierra, respectivamente, este jueves el joven universitario quedará en libertad tras recibir medidas distintas a la cárcel luego de que el tribunal decidió designar una sala para que conozca el proceso en el que se repetirá el juicio.



Por su parte, Betty Hernández, mamá de Kevin, tras saber que su hijo puede defenderse en libertad no podía ocultar su emoción y en medio de los agradecimientos a Dios dijo que por fin volvería a pasar un Día de la Madre con su hijo.



“Siempre he andado con mi frente en alto, sé lo que es mi hijo. Agradezco a Dios, nunca podré dejar de agradecer a Dios, solo su poder y amor me han sostenido”, dijo la mamá de Solórzano.



“El Día de la Madre, no creo, sé que será el mejor. Lo voy a poder abrazar, voy a poder estar con todos ellos juntos. Han sido difícil estos seis años sin él”, siguió expresando.



Así recibirá la familia a Kevin

Hernández añadió que la comida favorita de Kevin son las baleadas, pero esta es una ocasión especial y “lo más importante es poder abrazarlo”.



Cuando el universitario vuelva a su casa su cuarto ya está listo: “Siempre ha estado listo, siempre he guardado la esperanza que iba a volver”, concluyó.



