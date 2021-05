El Real Madrid busca la final de Champions en Stamford Bridge

LONDRES, REINO UNIDO.- El Real Madrid busca el miércoles su cuarta final de Champions en seis años para lo que tendrá que emplearse a fondo en Stamford Bridge ante el Chelsea en la vuelta de semifinales de Champions, tras el 1-1 de la ida.



El empate de la ida da una pequeña ventaja a los locales frente a un Real Madrid, al que no le quedará más remedio que ir a por goles en el coliseo londinense.



"Sabemos que tenemos que ir a Londres a meter goles e intentar ganar el partido", aseguraba el técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, tras el duelo de ida en el Alfredo Di Stéfano.



Animado tras la victoria liguera 2-0 sobre el Osasuna el sábado, que le mantiene vivo en la pelea por LaLiga, el Real Madrid afronta un partido crucial en una temporada que ha ido de menos a más.



Pocos imaginaban al inicio de la temporada que el equipo merengue, lastrado por un sinfín de lesiones, estaría luchando por la Liga y optando a una nueva final de Champions, tras rozar la eliminación en la fase de grupos del torneo continental.

'No es un milagro'

"No es un milagro, hemos llegado hasta aquí por nuestro trabajo y creer en lo que estamos haciendo", dijo Zidane este martes en rueda de prensa.



"Hemos tenido momentos complicados, pero hay que quitarse el sombrero ante este equipo, porque es un equipo que tiene carácter", añadió.



Las lesiones han sido el auténtico calvario en esta campaña para los merengues, que recuperan para el encuentro a su capitán Sergio Ramos y al lateral izquierdo Ferland Mendy.



Ramos vuelve a estar disponible tras un mes de baja por una lesión muscular en el gemelo interno.



Su vuelta no puede ser más providencial, ya que Zidane no podrá contar con Raphael Varane, que sufrió "una lesión en la musculatura abductora derecha" contra el Osasuna.



Está por ver en qué situación vuelve Ramos, tras haber retomado la pasada semana el entrenamiento colectivo tras su larga ausencia.



"Está con nosotros, significa que está preparado para jugar", aseguró, no obstante, Zidane.



Zidane también recupera al uruguayo Fede Valverde, tras superar la covid-19.



Por delante, Zidane podría optar por Eden Hazard, preparado tras haberle dado algunos minutos frente al Osasuna y el martes pasado contra el Chelsea en la ida, junto al intocable Karim Benzema.



El técnico francés aspira a alcanzar la que sería su cuarta Champions al frente del equipo merengue, pero no lo tendrá fácil ante un Chelsea, correoso en defensa y peligroso en ataque, que parte con la pequeña ventaja del empate en la ida.

Ganar el partido

"Nos preparamos para ganar este partido. El resultado de la ida no tiene importancia en la preparación del partido de mañana", aseguró este martes el técnico del Chelsea, Thomas Tuchel.



Los 'Blues' que buscan su segunda Champions, tras la que ganaron en 2012, también tienen sus propios problemas con las lesiones.



Tuchel espera tener a punto para el encuentro a Antonio Rudiger, que se fue del partido de ida contra el Real Madrid con molestias tras un golpe en la cara.



"Creo que jugará con una máscara" contra el Real Madrid, dijo a los medios de su club Tuchel, que sí descartó al centrocampista croata Mateo Kovacic, ausente ya en la ida por un problema muscular, del que ha recaído.



El técnico alemán del Chelsea apeló el martes al juego de conjunto para superar al Real Madrid.



"Confío en todos mis jugadores y la buena noticia es que nadie tiene que ganar el partido él solo, lo haremos juntos", afirmó.

Equipos probables:

Chelsea: Mendy - Thiago Silva, Christensen, Rudiger - Azpilicueta, Kanté, Jorginho, Chilwell - Mount, Werner, Pulisic. Entrenador: Thomas Tuchel (GER)



Real Madrid: Courtois - Militao, Sergio Ramos, Nacho - Fede Valverde, Modric, Casemiro, Kroos, Mendy - Benzema, Vinicius, Hazard. Entrenador: Zinedine Zidane (FRA)