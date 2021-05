Unos 550 millones de lempiras representa cumplir demandas del transporte

Rommel Roque

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Para cumplir con las demandas del sector transporte, el gobierno destinará al menos 550 millones de lempiras para el Proyecto Reactivación del Funcionamiento del Servicio de Transporte Público de Pasajeros.

Tras protestas y anuncios de más acciones de presión, una parte del sector transporte logró que se reformara el decreto ejecutivo PCM 046-2021. Es así que en el PCM 054-2021, con fecha 30 de abril, se definen según algunos sectores “las conquistas” de solo uno de los rubros afectados por el covid-19.

LEA: Tras numerosas muertes por covid-19, taxistas solicitarán un seguro de vida

Millonarios montos

El viceministro de Infraestructura y Servicios Públicos (Insep), German Rodríguez, detalló a EL HERALDO que solo están por definir cómo y cuántos pilotos recibirán la ayuda. Con base al monto estimado que costarán los beneficios al rubro de 550 millones de lempiras, el funcionario especificó que unos 340 millones serán para cubrir durante cinco meses el descuento en combustible.

“Ese bono está enmarcado en el Proyecto de Reactivación, llamémoslo excepcional y se dará a todos los concesionarios del transporte”, aseguró.

Asimismo, detalló que recibirán un bono compensatorio por el concepto del pago de la tasa única vehicular anual, para la cual se requerirán unos 130 millones de lempiras. “Los que recibirán la compensación son todos aquellos transportistas de pasajeros y de carga que tengan una concesión del Estado de Honduras, por ejemplo, los que tienen camiones y no andan permiso de operación no entran”, aclaró.

Por esa compensación, por la que el Estado dejará de percibir esos 130 millones, los conductores tienen que hacer el trámite en el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) y luego el Instituto de la Propiedad (IP) no cargue el cobro de matrícula del año anterior.

ADEMÁS: Telemedicina, el proyecto para descongestionar hospitales en Honduras

En el encuentro los asesores escucharon las peticiones. Foto: El Heraldo



Enlistó que otro beneficio será destinar 80 millones de lempiras para los pilotos como un “bono solidario” por pandemia.

Sobre los cuatro mil lempiras por parte de ese bono, mencionó que ya “es real y está aprobado” en un fideicomiso.

“Antes se entregaba en especies para que retiraran algunos bienes esenciales, ahora será en efectivo para que compren lo que necesiten”, dijo.

Entre otros temas, aún en discusión, Rodríguez mencionó que buscarán cómo ayudar al rubro con las deudas que tienen con el sistema financiero nacional.

“El Estado no les regalará dinero, ellos tienen que pagar sus deudas, nosotros seremos garantes. Se ajustarán tasas de interés y se prolongarán los plazos y pagos”, advirtió.

TAMBIÉN: ¿Cada año sientes más calor? No eres tú, Honduras es cada vez más cálida

Con la acción, las mensualidades para los deudores podrían extenderse hasta 84 meses. Para que esa ayuda inicie dijo que harán ajustes en el sistema financiero y que empiecen a honrarlas.

“Con el alivio de la deuda, sacaremos del Fondo Cafetero para ponerlos a disposición como garantía”, informó.

Otros dirigentes del transporte excluidos en las reuniones esperan que los logros alcancen para todos, es decir a más de 30 mil unidades censadas. Para conocer de dónde saldrán los fondos, EL HERALDO intentó contactar al secretario de Finanzas (Sefin), Marco Midence, no obstante no fue posible obtener una respuesta. En el Departamento de Comunicación afirmaron que no estaban seguros si tal consulta correspondía a Finanzas.

ES DE INTERÉS: Magisterio sigue con protestas por reformas a ley de pensiones

Presiones

Ismael Zepeda, economista del Foro Social para la Deuda Externa (Fosdeh), expresó que aunque los 550 millones destinados al transporte no son representativos al relacionarlos con el presupuesto de la Administración Central, hay que considerar que “otra cosa se pudo hacer”.

“Podemos considerar abastecer hospitales, comprar vacunas o invertir en computadoras, celulares o garantizar conectividad a los que no la tienen”, contrastó.

Asimismo, mencionó que con los transportistas “siempre es la de nunca acabar” y nadie hace presión por las mipymes, el sector turismo o para los mismos ciudadanos.

VEA: Abril fue el segundo mes más mortífero y mayo inicia con alto número de decesos