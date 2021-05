Yani Rosenthal no desistirá de buscar un mecanismo para derrotar al Partido Nacional

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El candidato presidencial por el Partido Liberal, Yani Rosenthal, dijo este martes que no desistirá de buscar un mecanismo que le permita derrotar al Partido Nacional, tras conocer que la presidenciable de Libertad y Refundación (Libre) descartó una alianza.



"Vamos a buscar otro mecanismo, pero ese mecanismo no debe estar centrado en quién encabeza la alianza, sino en sacar la dictadura de Casa Presidencial”, dijo el liberal al referirse a la decisión de Xiomara Castro, anunciada anoche.

El aspirante presidencial, sin embargo, no pierde la esperanza de alcanzar una alianza al asegurar que “en Honduras todo es posible, ya saben de dónde vengo yo y aquí estoy como candidato".



Aclaró además que pese al fracaso de la alianza su relación con los líderes de Libre no se dañó. “Tengo una relación muy estrecha con la familia Zelaya, Xiomara -Castro- es amiga de Claudia mi esposa, yo soy amigo de Mel, y los hijos de ellos muy amigos de los míos”, aseguró.



Rosenthal dice que se enfocará en el trabajo de unidad al interior del Partido Liberal, no obstante el Consejo Nacional Electoral (CNE) establece que los movimientos solo tienen hasta el 27 de mayo para inscribir alianzas.

El lunes Xioma Castro declaró "hice esfuerzos, convoqué y solo asistió candidato liberal. Informó que definitivamente NO hay, y ya no habrá acuerdos sobre candidatura presidencial. La alianza es ganadora pero es con el pueblo. Partido Libre, la victoria es nuestra y no tiene alternativa", al señalar que ya no habrá alianza con Rosenthal.

La decisión de la candidata fue aplaudida por la liberal Maribel Espinoza quien la motivó a no dejar de desistir en búsqueda de alianzas basadas en el plan de reconstrucción de país.