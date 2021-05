Xiomara Castro desiste de la alianza y Libre se irá solo a las elecciones generales

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El partido Libertad y Refundación (Libre) dio este lunes un paso al costado e irá sin alianza a las elecciones generales de noviembre de 2021.



Así lo informó la candidata presidencial, Xiomara Castro de Zelaya, quien aseguró que ya no habrá más acuerdos sobre la candidatura presidencial, pese al acercamiento que tuvo con Yani Rosenthal, presidenciable del Partido Liberal.

"Hice esfuerzos, convoqué y solo asistió candidato liberal. Informó que definitivamente NO hay, y ya no habrá acuerdos sobre candidatura presidencial. La alianza es ganadora pero es con el pueblo. Partido Libre, la victoria es nuestra y no tiene alternativa", escribió Castro en Twitter.



El mensaje de la ex primera dama fue respaldado por el expresidente hondureño y actual coordinador general de Libre, José Manuel Zelaya Roseles.





"El pueblo es el que hace la Historia. Adelante Xiomara Castro. La victoria es nuestra y no tiene alternativa", redactó Zelaya adjunto al comentario de su esposa.



Después de las elecciones primarias, Castro convocó diferentes líderes de oposición que resultaron perdedores y ganadores a una reunión de trabajo para estructurar la alianza que los lleve a gobernar.



A la cita solo asistió Yani, mientras los otros se quedaron al margen. Rosenthal aspiraba a dirigir la alianza, al igual que la candidata de Libre, lo que habría interferido para que ambos partidos fueran juntos a las generales.

