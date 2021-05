Diego Vásquez: 'De negativo solo la prueba PCR'

Erlin Varela

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Librada la calurosa batalla de la ida “en un horario inhumano para los jugadores”, la Barbie hace alarde de sus buenas vibras para sellar el pasaporte hacia las semifinales ante un Vida que se aferra a dar el zarpazo en el Nacional.

“Estamos bastante bien, somos muy positivos, lo único que tiene Motagua de negativo es el PCR. Estamos, con mucha ilusión de pasar a la otra llave”, advirtió Diego Vázquez de cara a la decisiva cita de esta noche (7:00 PM) en la capital.

Tras encontrar el empate sobre el final (1-1), Motagua recibe a Vida con los pronósticos a favor para lograr el boleto hacia las semifinales. Eso sí, tendrá que ganar. Una derrota lo deja fuera de la carrera por el título y cualquier empate lo llevará a la tanda de penales. Diego lo sabe. “Los penales es algo que hemos tenido prácticamente por los Concacaf (el Azul disputó dos tandas). En los penales hay porcentaje de fortaleza mental, de azar y de cómo esté tu portero”, advirtió.

Diego, molesto por el penal

Y hablando de penales, Diego se mostró muy molesto por uno no pitado sobre Roberto Moreira en La Ceiba.

“Viendo las imágenes, me siento un poco enojado. Sí me gustaría que me respondiera alguien por qué no cobró ese penal. No lo puedo entender que me digan que no lo vio, hasta el que estaba arriba de un cartel lo vio. La realidad es que no lo quiso cobrar”, disparó.

A los siete minutos de partido, el árbitro Orlando Hernández no sancionó una clara falta de Carlos el Mango Sánchez sobre el delantero paraguayo de los Azules.

“No me puede decir que no lo vio, eso no te lo acepto. ¿A tres metros que no lo vio? No quiso cobrar un penal a favor de Motagua. Sería una buena pregunta para Benigno”, dijo el argentino antes de agregar: “No sé... que diga ‘no lo cobré porque era visitante, porque no me gustaba la camiseta’, esa es otra cosa. Pero yo no acepto que me diga que se equivocó porque ese penal es inadmisible que no lo veas a tres metros”.

La Barbie, que centró gran parte de su intervención en su queja, dijo que no reclamó fuerte en el juego por temor a que lo expulsaran del campo.

¿Necesitan ver sangre?

“Motagua lleva 15 partidos y no nos han pitado un penal a favor. No sé qué tiene pasar, clavarle un puñal para que pite penal y todavía tiene que ver la sangre”, apuntó. Bajo esa atmósfera, el Azul afronta el duelo con la obligación de ganar en casa.

“¿Si me preocupa? No, porque ya estoy acostumbrado. Me ocupa que tenemos que generar muchas situaciones de gol y que tenemos que generar tres penales para que quizás nos piten uno. Eso es recurrente”, cuestionó en la previa del combate ante el equipo del portugués Fernando Mira.

Los Rojos, que llegaron el lunes a la capital, arriban con la ilusión de repetir lo del torneo pasado. En el Apertura se metió a semifinales, aunque en esa distancia no dio batalla al ser despachado 3-0 por Olimpia.

En la voz de su estratega, los Cocoteros advirtieron que llegan a la capital con la firme intención de ir hacia adelante... ¿Será que lo puede plasmar en el coloso capitalino?

