En el interior de un carro hallan sin vida a un joven en La Ceiba

LA CEIBA, HONDURAS.- Una persona fue hallada sin vida en el interior de un vehículo abandonado en el céntrico barrio Mejía de La Ceiba, Atlántida, zona atlántica de Honduras.



La víctima respondía al nombre de Cristhian Munguía, un presunto empleado de una empresa embotelladora.

El cadáver fue hallado en el interior del vehículo pick up, color blanco, con placas HBC-0477, que quedó cruzado a la orilla de una calle de tierra.



"Nosotros nos sentimos mal por lo que ha pasado, porque es un muchacho cristiano, un muchacho que se dedicaba al comercio y la verdad que no es justo que pase esto en La Ceiba", lamentó uno de los familiares.



Según informes, Munguía habría realizado una transacción bancaria unas horas antes de que apareciera sin vida, sin embargo, este extremo todavía no ha sido confirmado por las autoridades.



La esposa y otros familiares del hombre fallecido llegaron al lugar donde hallaron el cadáver, pero no quisieron referirse al tema.



Todavía se desconoce si Munguía fue víctima de la violencia que impera en el país. Serán las autoridades las que determinen las causas de su muerte.

