Alianzas políticas entran en una encrucijada a menos de un mes para inscribirlas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A pocos días para que venza el plazo de inscripción ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), las alianzas políticas de la oposición se encuentran en una encrucijada, donde los valores morales y la disposición a ceder la candidatura podrían determinarán la ruta a seguir.

Los resultados de las elecciones primarias del pasado 14 de marzo liquidaron unas posibilidades de unidad y abrieron otras. Los señalamientos de corrupción y los vínculos con el narcotráfico de algunos de los líderes políticos actualmente obstaculizan posibles pactos, que deberán ser inscritos a más tardar este próximo 27 de mayo.

La alianza Xiomara Castro, candidata del partido Libertad y Refundación (Libre), con Yani Rosenthal, candidato del Partido Liberal, actualmente está empantanada sobre todo porque nadie quiere ceder la candidatura.

Por otro lado, las pláticas entre Rosenthal y Castro llevó a que Luis Zelaya, quien perdió las elecciones internas del Partido Liberal, y Salvador Nasralla se alejen de la candidata de Libre. Ambos políticos insisten en que no tratarán con políticos vinculados con el narcotráfico y la corrupción.

Por el momento el panorama proyecta dos alianzas: la de Castro con Rosenthal y por otro lado la de Salvador con Zelaya, apoyado también por las facciones que lideran Nelson Ávila y Wilfredo Méndez, quienes participaron en las pasadas elecciones internas como precandidatos presidenciales por el partido Libre.

De acuerdo con analistas, para que la oposición cuente con una mayor posibilidad de derrotar al Partido Nacional en las elecciones generales de noviembre próximo necesitan consolidar la unidad, no obstante, eso se ve muy lejano

Cifra a vencer

Para ganar la candidatura presidencial la oposición tendrá que superar los 1,410,888 votos que sacó el Partido Nacional en las elecciones generales del 2017. Aunque para estos próximos comicios generales el caudal de esta entidad política podría decrecer.

Los resultados del Partido Nacional en los comicios primarios del 2021 muestran una caída. Esta vez obtuvo un total de 1,167,299 votos; de ellos 972,139 válidos; 108,791 en blanco y 86,369 nulos.

En estas elecciones primarias sacó 111,471 votos menos que la elección interna de 2017, cuando obtuvo 1,278,770.

Los resultados de las primarias evidencian que una oposición dividida reduce sus posibilidades de vencer a un partido en el poder, que, si bien muestra un enorme desgaste, cuenta con una estructura bien organizada.

En las recientes elecciones primarias el partido Libre sacó un total de 562,430 votos. Castro tuvo un caudal de 404,238 votos, Eduardo Reina 25,368, Nelson Ávila 58,995; Wilfredo Méndez 22,600, votos nulos 26,123 y votos en blanco 25,106 en blanco.

Pero si a los 562,430 se le resta los votos de Ávila y Méndez, quien han manifestado más simpatía por una unidad con Nasralla y Zelaya, Libre solo se quedaría 480,835 votos.

Si Castro hace alianza con Rosenthal, sumando los votos 339,001 que ella sacó en las primarias, juntos harían 819,836 sufragios, una cifra muy por debajo de la del Partido Nacional.

Por otro lado, la alianza Nasralla, Zelaya, Méndez y Ávila conformarían otra fuerza cuyo caudal todavía es incierto.

En esta posible unidad, los únicos votos que en este momento se pueden contabilizar son los 230,242 que sacó Zelaya, los 81,595 votos de Ávila y Méndez, sumando un total de 311,837 votos.

No se descarta que a este grupo pueda sumarse el precandidato liberal Darío Banegas que obtuvo 109,127 votos. Juntos conformarían una fuerza con 420,964 votos. A esta suma habría que agregársele el capital político de Nasralla que no se tiene cuantificado.

Los analistas estiman que para esta elección el padrón electoral será de unos 3.5 millones de electores, por lo que los candidatos de los partidos políticos o de las alianzas tendrán que trabajar fuerte para captar el voto indeciso y el sufragio de los jóvenes que participarán en los comicios por primera vez.

Pactos

Para el sociólogo Eugenio Sosa, Castro y Rosenthal actualmente “están en un forcejeo, en un tanteo. Es una alianza que se miraba venir porque sí o sí; es casi segura; lo que pasa es que Libre a pesar del poder que tiene Mel, hay base ahí, sectores críticos, que no están de acuerdo en esa alianza”.

Esa unidad se va a dar solo si el liberal cede la candidatura, de lo contrario no será posible, porque “Xiomara tiene muchas presiones internas y porque los de Libre saben que esa alianza encabezándola Yani es más débil, porque los señalamientos contra él siguen pesando; mientras que Xiomara por mucho que digan que depende de Mel no tiene cuestionamientos como persona”.

En un primer momento parecía que Yani iba a ceder, sin embargo, "creo que también hay intereses y grupos de poder vinculados al Partido Liberal" que tampoco estarían dispuesto a ceder la candidatura a Xiomara y que prefieren jugárselas con Yani, aunque saben que no van a ganar, facilitando así el gane del Partido Nacional.

En cuanto a la alianza de Castro con Nasralla y Luis Zelaya, "eso la miro casi imposible porque a pesar de que Salvador corrió por Libre cada vez más afila las críticas contra este partido".

"No contra doña Xiomara, sino contra Mel, y de paso contra doña Xiomara porque dice que detrás de ella está Mel. Yo creo que esa alianza es muy improbable, muy imposible, no va a caminar”, expuso.

Lo que se va a dar es una especie de candidatura de Nasralla con apoyo de sectores disidentes como el apoyo de Luis Zelaya, “para mí lo de Wilfredo Méndez y Nelson Ávila no está totalmente definido; ellos siguen mandándole cartas a Xiomara y Mel para que se unan con Salvador, pero no miro que hayan dado el paso, los miro coqueteando con Nasralla pero no miro un paso contundente”.

Si ellos rompen con Libre, "no sé si tienen sus cálculos", su futuro político posiblemente hasta ahí llegue. Yo no creo que los votos de Wilfredo y de Nelson se vayan para donde Nasralla.

El mismo Luis Zelaya se va a ir con algunos votos, pero no con todos. Ahora, si se da la alianza Castro y Rosenthal y por otro lado Salvador, Zelaya, Méndez y Ávila, lo que se va a tener son alianzas equilibradas.

“De manera dividida será muy difícil, no imposible hacerle frente al Partido Nacional, superar el millón de votos del partido nacional para cualquier fuerza opositora dividida es difícil. Los que van a votar en Honduras serán unos 3.5 millones de personas, estarán en Nasralla, en Libre, en el Partido Nacional, pero este casi nunca crece; en las últimas elecciones han decrecido”.

Actualmente, el Partido Nacional está erosionado, desgastado, entre las primarias de este año y las anteriores perdió como 200 mil votos; en las generales no crece tiene muchos votos en blanco y nulos, tiene muchos nacionalistas inconformes. Dependiendo de cómo las alianzas se fajen podría haber una derrota nacionalista tanto por Nasralla como por Xiomara, proyectó Sosa.

En cuanto una fragmentación en el Partido Nacional, luego que el expresidente Porfirio Lobo Sosa entrara en pláticas con el Partido de la Democracia Cristina y de Unificación Democrática, Sosa considera que “eso de Pepe es parte del desgaste del Partido Nacional, donde también hay nacionalistas que se consideran honrados, comprometidos con el país y van a ir a votar por otra opción.

A su criterio, para septiembre ya habrá un panorama más claro de quiénes serán los candidatos competidores. “A ese mes ya vamos a saber quién es el que realmente está compitiendo con el Partido Nacional. Ya en noviembre vamos a estar en una competencia bastante equilibrada, bastante dura”.

Sobre el factor fraude como elemento que decide los resultados en las elecciones, Sosa considera que eso es sistemático en Honduras.

“Es parte de la institucionalidad, no es una casualidad, ha sido parte integrante de las elecciones. Nasralla es el que menos posibilidades tiene, en este momento, de evitar el fraude porque no tiene representación en los organismos electorales y probablemente con las reformas electorales lo dejen sin representación en la mesa, eso será un golpe a su alianza”, advirtió.

Otro escenario que apareció recientemente: ¿Qué va a pasar si Salvador pierde su partido nuevamente? Aunque él esté actuando legalmente, si los representantes de los tres partidos en el Consejo Nacional) “lo quieren dejar sin partido, lo dejan. Cuando aquí se la quieran hacer no valen los estatutos, ni las reglas”, analizó Sosa.

Un triunfo sin alianza

Por su parte, el analista Miguel Cálix señaló que actualmente existe esa idea de que para poder superar al Partido Nacional se necesitan de alianzas, cuando el comportamiento electoral puede variar o definirse en el último tramo de la elección, a partir de "decisiones de último momento”.

Se ha instalado el concepto de que se necesita una alianza para ganar y creo que eso es un argumento sujeto a debate. “Si no se da una alianza, la gente va a apostar por aquel candidato o candidata que tenga mejores posibilidades de ganarle al oficialismo”, proyectó.

Cálix, al igual que Sosa, también señala que contra el Partido Nacional también juega el desgaste en el poder durante 11 años y otro punto es la inconformidad de la gente por el manejo de la crisis sanitaria generada por la pandemia del covid-19, factores que pasarán factura.

Otro factor que hay que considerar es la depuración del censo electoral y la toma de algunas acciones como el uso de lectores de huellas dactilares al momento de la votación. Todo esto recudirá la incertidumbre del próximo proceso electoral.

“No considero que una alianza sea la única forma para ganarle los comicios al oficialismo. En una elección hay múltiples factores que si se combinan pueden cambiar los resultados. Ante la falta de alianzas formales no sería extraño que en su ausencia aparezcan eslóganes con mensajes de alianzas subliminales”, añadió Cálix.