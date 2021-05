"El que no puede seguir es abandonado; nunca más se sabe de él": tragedia de niños migrantes

Redacción

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Aguantar sol, hambre, agresiones físicas y verbales, es solo parte de la tragedia que viven los niños migrantes que transitan la ruta migratoria solos o con sus padres.

El drama que se vive en la travesía solo es comparable a ser tratado como "basura", según el relato de uno de los hondureños que tuvieron que retornar al país.

Solo en este fin de semana, entre los 136 hondureños retornados 50 eran menores que viajaban solos. Mientras que en la actualidad hay unos nueve mil niños no acompañados bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y otra parte de ellos en México.

La compatriota Sarahí López, originaria de Atlántida, contó como le tocó ver a muchos niños en el camino a Estados Unidos, porque de todos los grupos que vio en su travesía al norte en su mayoría eran menores. Relata la hondureña luego de permanecer dos meses en un centro de detención de México.



"Los niños son los que más sufren en estas caravanas porque les da mucha sed y el agua es poca", relató.



"Me tocó ver cómo a una mujer hondureña su guía le robó el dinero y la niña no quería comer lo que nos daban en la bodega donde estábamos, porque siempre es (comida) pésima, y ella no nos había dicho lo que pasaba", relató López.

"Luego de que su niña lloró casi 24 horas, ella nos comentó lo que pasaba y entre todos reunimos algo de dinero para que ellas pudieran comprar algo", añadió la hondureña.

Camino duro

Sarahí enfatizó que "este es un camino duro, donde el que no puede seguir lo dejan abandonado y nunca más se sabe de él. Este es un recorrido donde se salva el que puede, nadie te ayuda".

"Irse en caravana es el peor error que pueden cometer, porque si uno que va solo es blanco fácil, no digamos en grupo; las opciones de lograrlo se reducen al mínimo", recalcó López.

Se sufre

Por su parte, don Martín, otro de los migrantes hondureños retornados el viernes, y que no se identificó totalmente, se llenó de tristeza al contar que le tocó ver cómo muchos niños hondureños aguantan sol, hambre y agresiones físicas, también verbales. "Todos en general son tratados como basura".

"Este viaje es muy duro porque no es como a uno se lo pintan, que en Estados Unidos todo es bonito y se va a disfrutar; todo eso no es cierto, se sufre", manifestó con voz entrecortada.



"A los que están pensando en irse, esto no es un ‘sueño americano’. No deseo que nadie viva lo que nos tocó pasar; es mejor quedarse en nuestro país, trabajar humildemente para salir adelante aquí", dijo mientras hacía pausas para contenerse y no llorar.