En seis días Honduras registró 6,260 nuevos casos de covid-19

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los contagios del mortal coronavirus sigue siendo una avalancha sin control en Honduras, según se evidenció en el último reporte de datos oficiales que compartió el Sistema Nacional de gestión de Riesgo (Sinager).



Las autoridades de salud contabilizaron 6,260 nuevos casos de covid-19 en el país solo es seis días, así se evidenció en las últimas dos publicaciónes compartidas en el Twitter oficial de la Secretaría de Salud, en momentos que una nueva cepa -más contagiosa- circula entre la población.

Esta semana el Laboratorio Nacional de Virología confirmó la presencia "de al menos una variante de preocupación".

Varios médicos y autoridades alertaron a EL HERALDO de un alza de contagios, triajes repletos de sospechosos de la enfermedad, hospitales colapsados de pacientes, la gravedad de sus casos y un repunte de muertos en las últimas semanas.

Promedio de mil casos nuevos diarios

En consecuencia, con la suma del número anterior, Honduras ha confirmado -desde que llegó la pandemia- que 213,163 compatriotas se han infectado SARS-CoV-2.



Asimismo, Sinager reveló que 37 decesos más se reportaron en el país en los últimos días, por lo que el total de muertos por coronavirus llegó a 5,318.

Solo en esta semana -del domingo 25 de abril al sábado 1 de mayo- murieron 177 personas a consecuencia de la fatal enfermedad.



Mientras que el número de recuperados recientemente fue de 183, lo que hace un total de 78,806 hondureños que han vencido el covid-19 en el territorio nacional.

Lugares más afectados

El análisis de la Unidad de Datos de EL HERALDO Plus comprobó que en lo que va de 2021, el 56 por ciento de los casos de covid-19 se ha concentrado en dos departamentos: Francisco Morazán y Cortés.

Los expertos no descartan que las nuevas variantes de covid-19 -ya sea la de Reino Unido, Brasil o Sudáfrica- estén afectando no solo a los departamentos de Francisco Morazán, Comayagua, La Paz, Olancho y El Paraíso, sino a otras regiones.



Consideran que la nueva cepa ya se propagó por los departamentos con mayor incidencia, no obstante, el problema es la falta de capacidad del sistema sanitario nacional para detectar la presencia del virus.



Según Sinager, en lo que va del año se han detectado 85,519 casos positivos en 296,923 pruebas PCR procesadas en el Laboratorio Nacional de Virología (LNV).

Se desconoce tipo de cepa

El hallazgo de una cepa diferente a la original en territorio hondureño se confirmó tras investigar con reactivos especiales para la detección de variantes.

Honduras recibió alrededor de 10,000 reactivos en abril para confirmar o descartar la presencia de las variantes de Reino Unido, de Sudáfrica y de Brasil, las más conocidas.

Sin embargo, no se tiene la capacidad de determinar todavía el tipo de cepa. Para ello, se deben enviar las muestras a laboratorios de Brasil.

Cabe recordar que la Secretaría de Salud ya había enviado 50 muestras al país sudamericano, pero todavía se estaba a la espera del resultado.