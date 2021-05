El temible Olimpia visita a un criticado Real España en el Olímpico por la final de grupos  

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- El Real España recibe la tarde de este sábado al temible Olimpia por la final de grupos en el estadio Olímpico de San Pedro Sula.



Los Aurinegros -al quedar líderes con 19 puntos del grupo A- abrieron paso para estar en la final del certamen, mientras que El Rey de Copas llegó a las 35 unidades.



El partido está pactado para las 6:00 de la tarde en el Olímpico de San Pedro Sula que seguirá silenciado ante la ausencia de la afición por las medidas de prevención del coronavirus.

Críticas

El elenco de San Pedro Sula ha sido criticado porque para muchos "no es justo que esté jugando la final", porque no hizo los méritos para estarlo, sin embargo, así está establecido en el formato de la Liga Nacional.



Muchos cibernautas has escrito que "Motagua merece estar en la final porque hizo muchos más puntos que la Máquina".

España camino a la 13

Pese a las críticas, el Real España emprendió su camino a la copa 13 y esta oportunidad no dejará que se le vaya, pues cuenta con su máximo artillero Ramiro Rocca que han encajado 8 goles en lo que va del torneo Clausura 2021.



Pero aún así, comparado a Olimpia, el ataque español se queda muy pobre y además muestra una defensa débil.

Olimpia camino a la 33

Por su parte, el Rey de Copas está encarrilado a ser tricampeón de la mano de Pedro Troglio. Olimpia para estar en la final sumó casi el doble de puntos en comparación a los Aurinegros; fueron 35.



Además, el elenco de la capital según los datos actuales es el candidato a ser el ganador de las vueltas y ser campeón de la Liga Nacional, pues sus números lo hacen un equipo temible.



Los Leones han sumado 36 goles, eso indica que tiene el mejor ataque de la liga, además de ser el equipo que menos goles recibió; fueron nueve.