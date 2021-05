"Si no estás bien, se paga caro" en La Liga, advierte Koeman, técnico del Barcelona  

BARCELONA, ESPAÑA.- El técnico del Barcelona, Ronald Koeman, afirmó este sábado que el campeonato español "es fortísimo", advirtiendo que "si no estás bien, se paga caro".



"Hay que reconocer que es un campeonato fuerte como demuestra que hasta cuatro equipos luchan por ganar La Liga con tres puntos entre ellos", dijo Koeman en la rueda de prensa previa al partido contra el Valencia.



"Si no estás bien, metido, si te faltan cosas, se paga caro. Eso es lo bonito de esta temporada", aseguró el entrenador del Barça, tercer clasificado liguero a dos puntos del líder, el Atlético de Madrid.



Koeman lamentó la derrota del jueves ante el Granada (2-1), que le impidió hacerse con el liderato liguero, admitiendo que "estábamos muy decepcionados porque perdimos una oportunidad de estar arriba", pero "no hay tiempo para lamentarse, hemos hablado para mejorar las cosas y el equipo está preparado".



El técnico azulgrana fue expulsado en ese partido y sancionado con dos partidos de suspensión que empezará a cumplir ante el Valencia.



"Vamos a recurrir, es una sanción muy exagerada por decir 'vaya personaje'. Dos partidos por esto, si insultas de verdad te meten veinte", consideró.



"Mañana estaré en el campo pero no en el banquillo pero tenemos un 'staff' técnico bien hecho y hay que aceptarlo", afirmó Koeman.



Tras la derrota contra el Granada, el técnico neerlandés cree que, de cara al Valencia, "hay que estar más concentrados y cerrar espacios" en defensa.



"Hemos hablado de ocupar mejor las posiciones en defensa", aseguró Koeman, insistiendo en que la derrota ante el Granada fue "una oportunidad grande que hemos fallado, pero estoy convencido de que si ganamos los últimos cinco partidos, seremos campeones".