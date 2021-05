Covid-19: Peruano ofrece su riñón a cambio de cama en UCI para su madre

'No me importa lo que tenga que hacer, pero yo quiero estar con ella', expresó Carlos Quinchón. FOTO CORTESÍA: La República

LIMA, PERÚ.- Ante la creciente ola de contagios por covid-19 y el déficit hospitalario que enfrenta Perú, numerosas familias se encuentran en la terrible angustia y necesidad de conseguir un cupo en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para sus parientes.

Este drama que para muchos no es nada desconocido, lo tuvo que vivir en carne propia Carlos Quinchón. Y es que al ver que no tenía otra opción, decidió ofrecer su propio riñón a cambio de dinero para tratar de conseguir un cupo en la UCI para su madre, quien permanecía en grave estado de salud a causa del terrible coronavirus.

A través de sus redes sociales, Quinchón publicó una serie de mensajes donde vendía su riñón a fin de obtener la atención médica que su progenitora necesitaba.

La súplica desesperada de auxilio logró que la mujer fuera trasladada al área de Cuidados Intensivos en el complejo hospitalario Villa Mongrut de EsSalud en la ciudad de La Lima.

"Me han informado que ella entra a cama UCI, pero con un estado muy delicado y entra con una saturación de 67% aproximadamente. Le he pedido a los doctores que traten de salvar a mi madre porque ella es todo para mí", declaró el joven a un medio local.



Seguidamente, pidió a las autoridades hospitalarias que lo mantuvieran informado sobre la evolución de su madre ante el tratamiento.

"No me importa lo que tenga que hacer, pero yo quiero estar con ella, no sé si me puedan dejar verla aunque sea un segundo o una foto aunque sea para saber que le están dando un buen trato", expresó el joven peruano.

Ante la interrogrante del porqué de su ofrecimiento en las redes sociales, explicó que se encontraba muy preocupado por su mamá y esa fue la única salida posible que se le pasó por la mente.

"Quisiera decirle que esté tranquila, que ya todo va a pasar, que siga las recomendaciones de los doctores y la quiero demasiado", concluyó Quinchón con este tierno mensaje a su familiar.

Los últimos registros del país sudamericano contabilizan hasta la fecha 1,607,898 casos confirmados de covid-19. De ellos, al menos 53,725 personas han fallecido y 1,527,112 ya recibieron el alta médica.

