Doris Gutiérrez recuerda las otras facetas de su hermano Chelato Uclés

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Además de amar el deporte, en algún momento a finales de la década de 1960 —durante sus capacitaciones en Argentina— Chelato Uclés quiso aprender a bailar tango, sin embargo, la disciplina que siempre lo acompañó no fue suficiente.



Esa es solo una de las innumerables anécdotas que su hermana Doris Gutiérrez rememoró ante EL HERALDO para destacar los logros del que no quiso ser militar, fue microempresario y el diputado que nadó contra la corriente de su bancada durante el golpe de Estado del 2009 y que le costó “nunca más llegar al Congreso”.

“Una vez le dije 'hermano ya que estás en Argentina ¿por qué no aprendes a bailar?', me contestó 'sí ya fui hermana, pero el instructor un día me llamó aparte y me dijo que aunque tengo disciplina, me falta pasión. Me miró un poco duro'”, relató.

Encuentro

Hermanos solo por parte de papá (Armando Uclés Herrera), Doris lo conoció después de cumplir 20 años. Aunque sabía de su existencia no había tenido la oportunidad de intercambiar palabras con su hermano, mayor por seis años de diferencia.



“Él se fue a vivir a la casa de mis abuelos en la Calle Real, lo miraba pero no lo trataba. Entró a la Escuela Militar Francisco Morazán, nunca quiso ser soldado, luego consiguió la beca y se fue para Argentina”.

Sin embargo, cuando en verdad logró compartir y ponerse al día fue cuando ambos eran diputados. Ella por la Unificación Democrática y Chelato por el Partido Liberal. “Nos sentábamos juntos en las sillas de atrás, le decía hermano ya deje de poner videos de fútbol en el hemiciclo”, recordó.



Y es que el objetivo de Chelato dentro del aparato Legislativo, según su hermana, siempre fue hacer conciencia que una de las salvaciones de los jóvenes era el deporte. Edificar canchas en cada barrio, colonia o aldeas de los 298 municipios.



Pese a su esfuerzo, Gutiérrez lamentó que el sueño “no lo pudo cumplir” en esos días ni en la actualidad, porque siempre se monopoliza la participación.

Mientras intentó legislar para promover el deporte, su hermana explicó que oponerse a la línea del Partido Liberal durante el golpe de Estado de 2009, fue la sentencia para que -aunque sacara muchos votos-, nunca más volvería el Legislativo.

Otra faceta

En algún punto de su vida, el ya destacado director técnico también fue microempresario. Cuando su hermana trabajaba con los emprendedores él se interesó en participar en las ferias realizadas en los parques.



“Me dijo 'hermana, mandé a hacer unas camisas para vender, gorras, discos con videos de partidos, llaveros, tazas y otros recuerdos', nos sentábamos en el parque a platicar, el ponía su puesto junto al de las vendedoras y los compañeros le ayudaban con clientes era el tesorero”, resaltó.

El “Che”

Aunque algunas fuentes le atribuyen el “Che” a su estadía en Argentina, su hermana explicó que el origen es otro.



“En el pueblo cuando los niños molestaban, les gritaban ¡CHE deja ahí! O ¡CHE, no toques eso o lo otro!. Mi abuela así era conmigo, además de decirle eso ya le daban una palmadita a uno. Mi hermano venía de un pueblito muy pobre (Soledad) en El Paraíso”, explicó.



En cuanto al “Lato”, aceptó que con el tiempo apareció el legendario “Chelato”. Desde ese entonces muchos desconocían que su verdadero nombre era José de la Paz Herrera.



“Prefería que lo llamaran Chelato, incluso me regaló una camisa de la Selección de 1982 y la firmó así. Nunca se molestó por eso, era perseguido por bastante gente. Algo que compartimos fue la pasión por la música”, finalizó al detallar que el oído de su hermano prefería la música clásica y el rock and roll.

