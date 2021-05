Honduras: Matan a pastor evangélico en Santa Bárbara

SANTA BÁRBARA, HONDURAS.- El pastor de una iglesia evangélica perdió la vida de manera violenta la mañana de este jueves en la comunidad de El Rodeo, municipio de Trinidad, Santa Bárbara, zona occidental de Honduras.



La víctima respondía al nombre de Héctor Geovanny Sánchez Madrid, quien, según conocidos, predicaba en la iglesia, las calles del sector y a veces viajaba a El Salvador para "llevar la palabra de Dios".

La madre del ahora occiso dijo, envuelta en llanto, que desconocía los motivos por los que acabaron con la vida de su vástago, ya que "él no andaba en nada malo, andaba predicando la palabra".



"Me quitaron un buen hijo. Cuando yo me enfermaba corría donde mí", agregó la señora mientras lloraba sobre el féretro de Sánchez Madrid.



Hasta el momento se desconocen las causas del crimen y serán los elementos de las Dirección Policial de Investigaciones (DPI) quienes investigarán para dar con el paradero de los responsables.

Violencia imparable

El Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH) contabiliza un promedio de 10 homicidios diarios en el país durante el 2021.



Hasta el 15 de abril de 2021, el observatorio reveló que unas 957 personas habrían muerto de manera violenta, lo que significa 36 homicidios más con respecto al mismo período del año anterior.

