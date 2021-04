Diferencias por legalidad de la asamblea en el Partido Salvador de Honduras

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La legalidad o no de la asamblea que tuvo lugar el fin de semana pasado por militantes suspendidos del Partido Salvador de Honduras (PSH) ha provocado diferencia de criterios.

Por un lado, profesionales del Derecho y seguidores de Salvador Nasralla alegan que todo lo derivado de esta reunión no procede debido a que los organizadores, entre ellos el expolicía Henry Osorto Canales (nombrado como el nuevo presidente de esta organización) fueron suspendidos temporalmente por el Tribunal Disciplinario.Entre tanto, detractores del presentador de televisión indicaron que los integrantes del órgano encargado de tomar decisiones en los procesos disciplinarios no han sido juramentados en sus puestos, por lo que no son válidas sus resoluciones.

EL HERALDO informó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) tendrá la última palabra en este caso debido a que los militantes que fueron sancionados ya se apersonaron para inscribir al directorio del novel instituto político. La autorización a Nasralla a hacer las alianzas políticas que estime pertinente y elegir a los candidatos en el nivel presidencial serán los puntos a tratar en la asamblea nacional del PSH, la cual fue convocada para el próximo 15 de mayo.

