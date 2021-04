Mario Zelaya es declarado culpable por violación a los deberes de los funcionarios

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El exdirector del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Mario Zelaya, fue encontrado culpable por el delito de violación a los deberes de los funcionarios por un tribunal de sentencia este miércoles.



Este veredicto surge tras el fallo de los jueces especializados en corrupción por el caso interpuesto por el manejo de 4 millones 291 mil lempiras, destinados para la compra de pasajes aéreos para fines del IHSS, los cuales nunca se cumplieron.

Absuelto de cuatro delitos

Por otra parte, Zelaya fue absuelto de responsabilidad penal por cuatro delitos de malversación de caudales públicos en el caso del millonario desfalco contra el Seguro Social.



Asimismo, los togados fijaron que el imputado deberá presentarse a la audiencia de individualización de pena el próximo 7 de mayo.



Según los hechos comprobados durante el juicio oral y público, Mario Zelaya ordenó cuatro pagos para la contratación sin que el IHSS contara con la documentación de soporte necesaria.

Además, se comprobó que la empresa "Destinos de Éxito", la cual fue beneficiada con estos fondos, no era un proveedor de la institución de seguridad social, por lo que quedó comprobado que Zelaya Rojas no cumplió a cabalidad con las funciones de su cargo, incumpliendo así con los deberes que este tenía como administrador de la institución.



Bajo el cargo de director del Instituto Hondureño de Seguridad Social, Mario Zelaya no tenía la potestad para autorizar los pagos que ascendían a una cifra cercana a los 4.3 millones de lempiras.

Durante la audiencia contra Zelaya, se comprobó que los pasajes aéreos y paquetes turísticos pagados a la empresa en nombre del IHSS no fueron utilizados en asuntos relacionados con la institución, sino que estos fueron utilizados por familiares y amigos cercanos al que en ese entonces era el director ejecutivo.