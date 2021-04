Reynaldo Tilguath: "Temo por mi vida y la de mi familia"

EL PROGRESO, HONDURAS.- Reynaldo Tilguath, hasta ahora entrenador del Real Minas, denunció al final del juego ante Honduras Progreso que uno de sus jugadores le ofrecieron soborno para dejarse ganar en el estadio Humberto Micheletti.



"Temo por mi vida y la de mi familia, porque a un jugador de los nuestros le ofrecieron para que vendiera el partido", dijo el entrenador del descendido equipo capitalino ante las cámaras de uno de los medios que transmitió el partido.



No tan sorprendido por el hecho, dijo que estas situaciones se dan en todos lados, "Son cosas que no sé por qué pasan en nuestro fútbol y sé que pasan a nivel mundial, pero bueno, esta no es excusa, Progreso nos ganó de la mejor manera".

Culpable

En lo que respecta al partido, Tilguath lamentó no poder hacer nada para salvar la categoría.

"Desde que yo tomé el equipo el responsable soy yo, yo acepté el reto, trabajé el equipo. Si no ganamos acá es por que no teníamos aspiraciones para poder seguir en Primera División".