Guy Pearce habla de su rol en Mare of Easttown lo nuevo de HBO

Tegucigalpa, Honduras

Mare of Easttown es el nuevo drama criminal de HBO que está dando de qué hablar por su emocionante trama. Protagonizada por Kate Winslet, la miniserie ya ha sido aclamada por la crítica. En ella da vida a Mare Sheehan, una detective de una pequeña ciudad de Pennsylvania que investiga un asesinato local en un momento en que su propia vida se desmorona a su alrededor.

Tras su semana de estreno a través de HBO y HBO GO, EL HERALDO tuvo la oportunidad de conversar con el actor Guy Pearce, quien da vida al personaje Richard Ryan en esta serie que ya se perfila para ser uno de los acontecimientos en la TV en este 2021.

¿A quién interpreta en Mare of Easttown? A Richard Ryan, que es profesor invitado en la cátedra de Redacción Creativa. Es un total extraño en ese pueblo. Creo que eso era necesario para el personaje de Kate: ella está tan inmersa en el pueblo, donde trabaja como detective. Está entrelazada en la vida de todos. Y, de alguna manera, eso la encierra. Richard le recuerda que no todo el mundo la ve de la misma manera. Él es una persona muy relajada y no parece tener mucho que perder. Por decirlo de alguna manera, él simplemente está dando vueltas por el pueblo y sucede que la ve en el bar. Se siente afectado por ella. Luego nos enteramos de que existe un hombre que había tenido un cierto éxito en el pasado como escritor, tal vez había sido algo famoso hace muchos años, y eso dio como resultado varias relaciones cortas que realmente no significaron mucho. Se encuentra con esta mujer que claramente es bastante compleja y creo que él se enamora bastante rápido. Con él, ella puede verse como alguien que es algo más que la detective del pueblo que trata de resolver los problemas de todos.

¿Qué le atrajo de esta historia? Me interesa cualquier tipo de historia, pero si leo un guión que lo noto como una historia en la que había trabajado antes, entonces no me interesa tanto. Por eso siempre quiero encontrar cosas que sean innovadoras o en las que haya un personaje que pueda representar y que no lo haya hecho antes. O si es alguien a quien ya había interpretado, entonces al menos el mundo en el que existe este personaje debe sentirse diferente. Por lo general me atrae el drama humano, donde los seres humanos tratan de descubrir lo que hay en el otro, ya sea en un sentido dramático, como en una historia policíaca, o también si es algo dentro de una familia. Y este guión tiene ambos aspectos.

¿Cómo fue trabajar con Kate Winslet? Mira, me encanta trabajar con Kate, a pesar de que solo estuve un tiempo breve con ella. Quiero decir, al principio, en marzo de 2020 me tocó trabajar un día y entonces todo se detuvo. Y luego tratamos de saber cuándo podríamos volver y terminar la filmación que habíamos comenzado. Eso terminó siendo hacia el final de septiembre y en octubre de 2020. Fue un entorno raro porque fue uno de los primeros trabajos después de la pandemia. Todo el mundo estaba tratando de saber si eso podría funcionar y cómo lo haría. Nos sometíamos a testeos todos los días. Aclaro, me hicieron como 54 pruebas de covid hasta el momento. Y creo que a Kate le hicieron 145. Entonces era bastante extraño estar en el set de filmación. Todos teníamos mascarillas y todos respetábamos la distancia social, de alguna manera… Todo se sentía muy raro. Pero al mismo tiempo, Kate y yo nos llevamos excelentemente bien entre nosotros y disfrutamos de la compañía del otro. Habíamos hecho cuarentena juntos en una casa durante 10 días antes de comenzar la filmación. Así que tuvimos tiempo de forjar lazos.

¿Qué temas explora el programa y hay alguno de ellos que te llegue especialmente? Bien, creo que la familia es el principal, porque independientemente de lo extremo y lo dramático que sea cada elemento de la historia para el personaje de Kate, principalmente todo nos lleva a su familia. Es la conexión que ella tiene con su madre, con su hija y con sus amigos dentro de la historia, que ya sea hayan perdido un miembro de la familia o tienen una conexión rara en ese momento con algún familiar. Todo a través de la lente dramática de una historia de detectives. Porque a todos nos puede llegar una historia sobre la familia, todos tenemos nuestras luchas con nuestra propia familia, amamos a nuestra familia, a veces también la odiamos. Pero nunca podemos escapar de ella. Por eso pienso que todo se centra en la familia en última instancia. Inclusive, la mentalidad de pueblo chico puede ser bastante representativa de la familia.