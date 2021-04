Presidente del BCIE, Dante Mossi: 'Se requiere la voluntad política de hacer las cosas correctas'

Sara Carranza

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Para lograr la reactivación económica y la reconstrucción del país después de los efectos de la pandemia covid-19 y de las tormentas Eta y Iota, Honduras requiere de la voluntad política de sus autoridades, según el presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dante Mossi, quien explica que hay fondos disponibles para vacunas, apoyo a mipyme, vivienda, carreteras y para el rescate del sector eléctrico, que son sectores claves para el desarrollo socioeconómico del país.

¿Cómo avanza el plan de reactivación económica que tiene el BCIE?

El primer objetivo es cuidar la salud del pueblo hondureño, por eso hemos otorgado el préstamo para las vacunas. También los programas de vivienda y apoyo a la mipyme y van a haber más noticias de otros programas que el BCIE tiene en lista para Honduras.

Luego de priorizar la vacuna, ¿hacia qué sectores deben enfocarse los esfuerzos para la recuperación del país?

Primero, a generar empleos, y por eso el BCIE está contemplando un programa de emisiones en lempiras para que las pequeñas y medianas empresas puedan acceder a préstamos de largo plazo para financiar sectores como la construcción y la vivienda.

¿El financiamiento a la mipyme tiene demanda en este momento?

El programa está llegando a las personas que queremos y estamos aumentando el monto para asegurar que la pequeña y mediana empresa tengan un espacio financiero para proteger el empleo.

¿Considera que está avanzando la reconstrucción después de los huracanes?

Estamos apoyando con un programa de represas de tierra a nivel nacional para asegurar que el canal seco tenga fuentes de agua durante el verano y también se proteja en la época lluviosa igual que en el valle de Sula. Hicimos recientemente el desembolso de un préstamo de 80 millones de dólares para las escuelas, con lo que se estimulará el empleo rural. También estamos financiando proyectos carreteros.

¿De cuánto dispone Honduras en el BCIE?

Este año vamos a otorgar unos 800 millones de dólares a Honduras, ya llevamos cerca de 300 millones y de hecho hablamos con el ministro de Finanzas, Marco Midence, de la programación financiera que vamos a hacer para el resto del año.

Hay suficientes recursos, ¿entonces qué más se requiere para avanzar y ejecutar estos 800 millones de dólares disponibles?

Se requiere la voluntad política de hacer las cosas correctas. La voluntad política de seguir trabajando porque la emergencia no reconoce elecciones o el clima, así que tenemos que seguir trabajando duro.

¿Qué papel juega la estabilidad política en el país para atraer inversión y propiciar la reactivación?

Así es, y por eso estamos orgullosos de ser parte del proceso democrático apoyando al proceso de identificación que tanto va a asegurar que las elecciones sean transparente y que todos puedan votar.

En el tema del sector eléctrico, ¿por qué no avanza el programa de recuperación?

Estamos en un diálogo permanente, hablando sobre las reformas necesarias para lograr sacar al sector eléctrico de la crisis en que está sumido. Vamos a reunirnos con el ministro Midence para continuar este diálogo político con un apoyo de al menos 250 millones de dólares para el gobierno.

Hace más de un año iniciaron conversaciones, ¿por qué no avanzan?

Es un problema de años, de más de 20 años, que no ha sido resuelto. Necesitamos asegurar la sostenibilidad del sector eléctrico porque de eso va a depender que vengan otras inversiones a Honduras. Mientras no resolvamos el tema eléctrico, no vamos a poder resolver el tema de empleo en muchos sectores de la sociedad hondureña.

