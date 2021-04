Oscar 2021: Nomadland gana el premio a mejor película en una gala sorpresiva

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Nomadland se llevó el premio estelar de la noche y Rita Moreno fue la encargada de entregar el Oscar 2021 a mejor película.

“Nomadland”, un estudio de carácter contemplativo sobre una mujer itinerante (Frances McDormand) en el oeste estadounidense, se realizó mayormente con actores no profesionales y un presupuesto de apenas 5 millones de dólares.

La elogiada película triunfó sobre "El padre", "Judas y el Mesías Negro", "Mank", "Minari", "Young Promising Woman", "El sonido del metal" y "El juicio de los 7 de Chicago".

Otro de los grandes momentos ocurrió cuando Chloé Zhao se convirtió en la segunda mujer en la historia en ganar el Oscar a la mejor dirección.

"Esto es para cualquiera que tenga la fe y el valor de aferrarse a la bondad en su interior. Y aferrarse a la bondad de los demás", declaró Zhao al recibir el premio, tras llegar a la gala junto a "nómadas" de la vida real que interpretaron versiones ficcionales de sí mismos.

Los Premios Oscar 2021, en su 93ra edición, comenzaron este domingo a partir de las 5:00 de la tarde con la tradicional alfombra roja que una vez más derrochó glamour y elegancia.

Este año no hubo un anfitrión ni público en vivo y los candidatos no usaron mascarillas (estuvieron en cuarentena y se han sometido a pruebas de covid-19), y a diferencia de otras premiaciones como los Globos de Oro no están permitidos los discursos vía Zoom; quienes no pudieron viajar se conectarán vía satélite desde distintos centros internacionales establecidos.

Este año no hubo un anfitrión ni público en vivo y los candidatos no usaron mascarillas (estuvieron en cuarentena y se han sometido a pruebas de covid-19), y a diferencia de otras premiaciones como los Globos de Oro no están permitidos los discursos vía Zoom; quienes no pudieron viajar se conectarán vía satélite desde distintos centros internacionales establecidos.

Y así empezó...

La presentadora Regina King, desde el Union Station, se encargó de inaugurar la ceremonia. El primer premio de la noche fue para El Mejor guion original: Emerald Fennell por 'Una joven prometedora'.

Alfombra roja

Como siempre, el derroche de glamour estuvo presente en la icónica alfombra roja.

Este fue el primer desfile de moda relativamente importante en Hollywood desde que estalló la pandemia de coronavirus a principios de 2020.

A pesar de los numerosos vestidos en blanco, negro básico o tonos apagados, algunas actrices apostaron por el glamour del viejo Hollywood en colores brillantes.



Halle Berry, ganadora del Óscar a la mejor actriz en 2002 y presentadora el domingo, lució un nuevo peinado corto y un vestido morado sin tirantes.



La presentadora Angela Bassett sorprendió con un vestido rojo brillante con una abertura en la parte delantera y mangas abullonadas que se unían en la espalda con un enorme lazo.

No hicieron falta los looks extravagantes y los elegantes. Este año la Academia redujo al mínimo las entradas: nominados y presentadores de los premios solo pueden ir acompañados por una persona.

Estos son algunos looks:

LauraPausini lució este hermoso vestido negro. Foto AFP

Glenn Close tiene su octava nominación por 'Hillbilly, una elegía rural'. Foto AP Youn Yuh-jung es la favorita en la categoría de mejor actriz de reparto, por Minari. Foto AP

Carey Mulligan está nominada a mejor actriz principal por Una joven prometedora. Foto AP

Ganadores

