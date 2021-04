Premios Oscar 2021 EN VIVO: Siga en directo la gran gala

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Los Premios Oscar 2021, en su 93ra edición, comenzaron este domingo a partir de las 5:00 de la tarde con la tradicional alfombra roja que una vez más derrochó glamour y elegancia.

La gala es transmitida por la cadena ABC (en inglés) y en TNT (en español). A los lectores de elheraldo.hn les ofrecemos una cobertura especial para no perderse ningún detalle. Además, disfrute el minuto a minuto a través de Twitter e Instagram.

Este año no hubo un anfitrión ni público en vivo y los candidatos no usaron mascarillas (estuvieron en cuarentena y se han sometido a pruebas de covid-19), y a diferencia de otras premiaciones como los Globos de Oro no están permitidos los discursos vía Zoom; quienes no pudieron viajar se conectarán vía satélite desde distintos centros internacionales establecidos.

Y así empezó

La presentadora Regina King, desde el Union Station, se encargó de inaugurar la ceremonia. El primer premio de la noche fue para El Mejor guion original: Emerald Fennell por 'Una joven prometedora'.

Una película rodada en vivo

Los productores de la gala, liderados por el cineasta Steven Soderbergh, prometieron a los cinéfilos un espectáculo más parecido a una película, rodado en 24 fotogramas por segundo en lugar de los típicos 30 y con un “elenco” de presentadores que incluye a Brad Pitt, Halle Berry, Reese Witherspoon, Harrison Ford, Rita Moreno y Zendaya.

Alfombra roja

Como siempre, el derroche de glamour estuvo presente en la alfombra roja, pero solo con la cobertura de medios de comunicación exclusivos.

No hicieron falta los looks extravagantes y los elegantes. Este año la Academia redujo al mínimo las entradas: nominados y presentadores de los premios solo pueden ir acompañados por una persona.

Estos son algunos looks:

LauraPausini lució este hermoso vestido negro. Foto AFP

Glenn Close tiene su octava nominación por 'Hillbilly, una elegía rural'. Foto AP Youn Yuh-jung es la favorita en la categoría de mejor actriz de reparto, por Minari. Foto AP

Carey Mulligan está nominada a mejor actriz principal por Una joven prometedora. Foto AP

Ganadores

Chloé Zhao es la segunda mujer en la historia de la Academia en obtener un Oscar en la categoría de mejor dirección ???#Oscars #Oscars2021 #theoscars2021 pic.twitter.com/U3KiMqCTx5 — Diario El Heraldo (@diarioelheraldo) April 26, 2021

Y el primer Oscar de la noche es para "Una joven prometedora" en la categoría mejor guion original ???#Oscars #Oscars2021 #Entretenimiento pic.twitter.com/TKl1qlLSPz — Diario El Heraldo (@diarioelheraldo) April 26, 2021

The Father se alza como ganadora en the Oscars en la categoría mejor guion adaptado ???#Oscars #Oscars2021 #TheFather pic.twitter.com/iEfri1shgO — Diario El Heraldo (@diarioelheraldo) April 26, 2021

And the Oscar goes to... Another Round en la categoría mejor película internacional ???#Oscars #Oscars2021 #theoscars2021 pic.twitter.com/VTQefJVwvZ — Diario El Heraldo (@diarioelheraldo) April 26, 2021

Daniel Kaluuya gana el Oscar en la categoría mejor actor de reparto por "Judas y el mesías negro" ???#Oscars #Oscars2021 #theoscars2021 pic.twitter.com/MjkjewSTYb — Diario El Heraldo (@diarioelheraldo) April 26, 2021

Y el turno en los Oscar 2021 es para "La madre del blues" en la categoría mejor maquillaje ???#Oscars #Oscars2021 #theoscars2021 pic.twitter.com/OJzMcr3tSA — Diario El Heraldo (@diarioelheraldo) April 26, 2021

"La madre del blues" levanta el segundo Oscar en la categoría de mejor vestuario ????. ¿Cuántos premios ganará esta noche? #Oscars #Oscars2021 #theoscars2021 pic.twitter.com/S1LHNgGBSh — Diario El Heraldo (@diarioelheraldo) April 26, 2021

Two distant strangers gana en la categoría de mejor corto de acción ???. Siga todos los detalles de la ceremonia en https://t.co/Y8IfWjKK91 #Oscars2021 #oscars #theoscars2021 pic.twitter.com/OCkPeGXFEt — Diario El Heraldo (@diarioelheraldo) April 26, 2021

Y el Oscar en la categoría mejor sonido es para "El sonido del metal" ???#Oscars2021 #Oscars #theoscars2021 pic.twitter.com/Wa3wanxJ9d — Diario El Heraldo (@diarioelheraldo) April 26, 2021