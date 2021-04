Pedro Troglio tras clásico: "Como estamos arriba les molesta"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Satisfecho por la clasificación a la liguilla, más no por el resultado, Pedro Troglio, entrenador del Olimpia, manifestó que el clásico capitalino no fue el mejor partido que jugó ante Motagua.



"En líneas generales no fue de lo mejor, no fue un buen partido. Motagua defendió bien con mucha gente y la verdad nos costó generar juego y tratamos de no desarticularnos demasiado porque en partidos así después podés terminar mal", dijo Troglio paradójicamente al tener dos jugadores más en el campo.



El partido, que no representó mucho peligro en ambas porterías, inquietó de alguna manera a Troglio después de algunos remates al área de Edrick Menjívar. "Hubo muchas pelotas paradas peligrosas y un jugador que le pega bien como Kevin López , pero bueno, no se jugó como queríamos, pero se consiguió el objetivo que es más importante".

Dardo

El momento del enojo en la conferencia de prensa llegó cuando se le consultó sobre la denuncia que hizo Diego Vazquez sobre algunos resultados de Olimpia en el pasado con supuesta ayuda arbitral.



"A mí no me importa, hace dos años que venimos ganando así con ayuda, así que bienvenido sea, que nos sigan ayudando, ganamos en todos lados, hasta en la Concacaf, vamos y hacemos quedar bien al país, no veo yo todos estos equipos jugando afuera y ganando, dejando bien al país, yo la verdad lo que digan no me importa con 'ayudín' con lo que sea. El otro día hubo un penal para Vida cuando iban 0-0, el 'ayudín' no solamente es para nosotros, es para todos".



Además, Troglio dijo que "con Diego está todo bien, siempre le gusta armar un poco de como decimos nosotros, 'de problemas', pero la verdad que no me importa , yo quiero ganar, es lo único que me importa y yo sé que trabajamos y ganamos bien. No hay un partido que no vea un 'ayudín' para alguien. Para Marathón, Real España, para todos los que hablan, lo que pasa es que como estamos arriba les molesta".