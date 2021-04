Sin goles y con tres expulsados terminó el clásico entre Olimpia y Motagua

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Olimpia, club que dirige Pedro Troglio y que no cree en nadie en el torneo Clausura, sacó un empate sin goles con el Motagua quedando como líder y ganador de las vueltas de la Liga Nacional de Honduras.



El partido reprogramado por la jornada 9 inició a las 7:00 de la noche en el Estadio Nacional de Tegucigalpa donde además dejó tres expulsados.



El juego como se esperaba fue de mucha fricción durante el inicio del mismo, donde no hubieron jugadas claras en los arcos de Edrick Menjivar y Jonathan Rougier.



Al minuto 18 del primero tiempo Marcelo Santos realizó un barrida en la que se llevó a Ever Alvarado y el árbitro Armando Castro no dudo en sacar la tarjeta roja. A pesar de la expulsión, Motagua siguió insistiendo y buscando anotar ante un Olimpia que supo contener la reacción de los azules.



En el segundo tiempo del partido Kevin López, mandó un centro desde la derecha después de cobrar una falta en la que Yustin Arboleda con el afán de sacar el balón de cabeza, la hizo pegar en el horizontal para fortuna de Edrick Menjívar. Fue la más clara de Motagua en el complemento.



Jerry Bengtson y Michaell Chirinos tuvieron un par de jugadas y no supieron definir ante un Motagua que recibía la segunda expulsión después de una doble amostación contra el entrenador Diego Vazquez.



José Mario Pinto, que ingresó en el complemento, recibió una fuerte falta de Kevin López y los azules recibían la tercera tarjeta roja de la noche. Motagua se cayó a pedazos con las expulsiones y Olimpia no supo aprovechar la superioridad númerica dentro del campo.



"Gracias a Dios se dio el odjetivo que era quedar primeros. Ahora toca seguir trabajado para lo que viene el martes. Son duelos duros y sabíamos la capacidad que tienen los

jugadores de Motagua", dijo Deiby Flores al final del encuentro.



Con este resultado, Olimpia jugará contra Real España para definir quién será el líder de las vueltas y de la finalísima del torneo Clausura en Honduras.

Así salieron los equipos

Olimpia: Edrick Menjivar; Jhony Leverón, Jonathan Paz, Casildo, Maylor Núñez, Ever Alvarado, Deiby Flores, Michael Chirinos, Patón Mejía, Edwin Rodríguez, Jerry Bengtson y Yustin Arboleda.



Motagua: Jonathan Rougier; Marcelo Pereira, Juan Pablo Montes, Marcelo Santos, Wesly Decas, Cristohper Meléndez, Delgado, Fernández, Galvaliz, Roberto Moreira y Marco Tulio Vega.