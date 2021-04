Triajes por colapsar y Salud no acelera las medidas para atender emergencia

Abigaíl Ramírez

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El personal de los triajes de la capital, que diariamente recibe unos 300 sospechosos de coronavirus, se sienten al borde del colapso por la falta de respuesta a sus peticiones por parte de la Secretaría de Salud mientras crecen los casos.

La exigencia de los miembros de los centros es la contratación de más personal para que el actual pueda descansar tras largas jornadas laborales y, en ese sentido, mejorar la atención.

Otro de los puntos claves es la dotación de insumos médicos. “Lo que solicitamos es el recurso humano. Ocupamos enfermeras porque lo que preocupa son los pacientes que están ingresados en salas de estabilización y no hay personal que esté al pendiente de todo”, expresó Juan Carlos Guevara, coordinador de los triajes.

En ese sentido, dijo que desde el pasado 4 de abril, Salud se había comprometido en dotar de recurso humano y ampliar la cantidad camas en cada centro, pero a la fecha no se ha hecho efectiva ninguna acción.

“Desde inicio de año hemos estado pidiendo estos recursos. Volvimos a hacer una solicitud, pero todavía seguimos con la problemática”, lamentó.

Para Harry Bock, jefe de la Región Metropolitana de Salud, el obstáculo que ha impedido cumplir las diversas solicitudes es administrativo.

“Existen los canales correspondientes. Los coordinadores deben hacer las solicitudes con tiempo para que no se queden sin medicamento, pero muchas veces se disparan sin consentimiento de la Región en cuestiones que son administrativas”, argumentó a EL HERALDO.

Bock, asimismo, especificó que ya comenzaron a asignar médicos a los diferentes triajes de Tegucigalpa con el afán de mejorar las atenciones.

Mientras en la capital los triajes experimentan un repunte de atenciones, en el interior del país muchos han cerrado por la falta de presupuesto por disputas entre alcaldías y el gobierno central. Estimaciones recogidas por EL HERALDO apuntan al cierre de 36 de estos centros y en asfixia económica estaban otros 100.

“Ley mordaza”

Otra problemática es la “ley mordaza” impuesta por Salud a los coordinadores de los diferentes triajes, ya que impide que informen sobre los comportamientos de cada centro.

“Nosotros a través de los medios de comunicación dábamos a conocer la situación de los triajes y hacíamos conciencia a las personas que llegaran a consulta de forma temprana”, expresó Guevara.

Sin embargo, Bock, vocero de acuerdo con la nueva disposición, defendió la medida. “Si hay un solo vocero es para concentrar la información verídica para hacerla llegar al pueblo hondureño a través de los medios de comunicación”.

“Lo que se les ha quitado es que no hable todo el mundo para no generar desconcierto. Hay médicos que le preguntan sobre la situación y no saben”, criticó.

La tensión entre los coordinadores y el director de la Región llegó a tal punto que Bock optó por salirse del grupo de WhatsApp denominado “Triajes RS DC” después de que estos le consultaran sobre el listado para las plazas de trabajo. Un total de 5,287 personas están a la espera de una plaza fija.

Por otro lado, desde los triajes opinan que las cifras de ocupación hospitalaria de Salud no corresponden a la realidad. Todos los días remiten pacientes, sumado a los que quedan en estabilización. Salud, a través de sus boletines, afirma tener una ocupación hospitalaria aproximadamente del 60%, pero cuando los médicos de los triajes remiten a los pacientes a los hospitales no existen espacios para ingresarlos.

