Geovanny Fuentes pide nuevo juicio en EEUU, en caso que salpicó al presidente Hernández

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- El hondureño Geovanny Fuentes Ramírez, acusado de narcotráfico en un juicio que salpicó al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, pidió este viernes que se retire un veredicto de culpabilidad contra él emitido recientemente o se le conceda un nuevo juicio.



Los abogados de Fuentes Ramírez enviaron una carta al juez que presidió el juicio, celebrado en marzo, diciendo que las pruebas contra su cliente fueron insuficientes para demostrar que traficó droga o poseía armas. Pidieron una absolución o que el juez ordene un nuevo juicio en “el interés de la justicia”.



La carta se encuentra en el sistema electrónico de las cortes federales estadounidenses.

A finales de marzo Fuentes Ramírez fue declarado culpable por un jurado tras un juicio en Nueva York en el que los fiscales también acusaron al presidente de estar involucrado en el narcotráfico. Los fiscales señalaron al mandatario de aceptar sobornos de traficantes, entre ellos, Fuentes Ramírez.



El presidente Hernández ha negado repetidamente las acusaciones que fiscales del distrito sur de Nueva York llevan haciendo en su contra desde hace casi dos años. Hernández no enfrenta ningún cargo, pero ha sido declarado “co-conspirador” en el caso de Fuentes Ramírez y también en el de su hermano Tony Hernández que fue declarado culpable de narcotráfico en 2019 y sentenciado a cadena perpetua recientemente.

En su pedido de este viernes, los abogados de Fuentes Ramírez dijeron que éste no pagó sobornos al mandatario a cambio de que le permitiera traficar droga sino que Fuentes Ramírez hizo contribuciones a su campaña presidencial. También dijeron que no existen suficientes pruebas para demostrar que Fuentes Ramírez traficó droga junto al exlíder del cártel de Los Cachiros, Devis Leonel Rivera Maradiaga.



Rivera Maradiaga testificó en el juicio en contra de Fuentes Ramírez y dijo que sobornó al presidente Hernández en 2012 entregando 250,000 dólares a su hermana Hilda Hernández a cambio de protección ante las autoridades y de no ser extraditado.

El documento presentado por la defensa de Fuentes Ramírez.

La evolución del caso

El 22 de marzo de 2021, luego del juicio, Geovanny Fuentes Ramírez (el "acusado") fue declarado culpable de los tres cargos en la acusación antes mencionada.

El 25 de marzo de 2021, la Corte concedió la moción del acusado de prorrogar el plazo para presentar las mociones posteriores al juicio hasta el 23 de abril de 2021 (Ver ECF No. 277).



Este viernes, 23 de abril, el acusado presentó mociones buscando anular el veredicto o un nuevo juicio. (Ver ECF No. 316).

El gobierno solicita respetuosamente hasta el 21 de mayo de 2021 para presentar su respuesta a las mociones posteriores al juicio del acusado.