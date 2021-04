“Botella tras Botella”, el nuevo sencillo de Christian Nodal que cautiva a sus fans

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Christian Nodal estrenó este viernes su canción “Botella tras Botella”, con la colaboración del rapero mexicano Gera Mx y a pocas horas de que se diera a conocer, el video oficial alcanzó más de 4 millones de vistas y 890 mil 949 me gusta en Youtube.



En los videos de Youtube, los usuarios -principalmente hombres- entonaban una parte de la canción que remite a una ex relación, con la finalidad de que sus actuales parejas se molestaran con ellos por no poder superar su pasado amoroso.



“Botella tras botella ando tomando pa’ olvidarme de ella, de ella, de ella nomás hablo en todas mis pedas, a mis compas bien hartos traigo ya, me dicen güey ya la tienes que superar, pero yo no puedo, pa’ ser sinceros yo ni quiero, mejor su recuerdo me lo bebo, los tragos me saben mejor así”, dice parte de la letra del prometedor éxito.



En material tiene una serie de videos en blanco y negro donde Christian Nodal y Gera Mx están con algunos amigos de fiesta y cantan sobre una mujer que recuerda en sus reuniones a pesar de que ya no están juntos.





Al final los intérpretes hacen una satírica invitación a quienes están escuchando “Botella tras Botella” para que no dejen ir a la persona que quieren y después deban estar enviando canciones de este tipo.



Tras el estreno, los fanáticos de Nodal incendiaron las redes sociales y rápidamente hicieron que se convirtiera en tendencia.