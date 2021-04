Obreros soterrados agradecen a Dios y lloran a compañero fallecido

Miguel Espinoza fue rescatado por miembros del Cuerpo de Bomberos, Policía y Cruz Roja, pero no sobrevivió. Foto: El Heraldo

Agustín Lagos N.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un obrero de la construcción perdió la vida y dos milagrosamente se salvaron de morir al ser soterrados por un alud de tierra cuando abrían un zanjo para un muro de una vivienda.

La tragedia ocurrió a eso de las 11:00 de la mañana del jueves 22 de abril en el barrio Monseñor Evelio Domínguez de la ciudad de Sabanagrande, donde perdió la vida Miguel Espinoza, de 44 años de edad, y lograron sobrevivir Elvin Josué Núñez, quien solo resultó con golpes leves en su pierna derecha, y Elton Fabricio Sierra Cruz, de 30 años de edad, quien fue trasladado en condiciones estables al Hospital Escuela en una ambulancia del Cuerpo de Bomberos, ya que presentaba algunos golpes en diferentes partes del cuerpo.

Testimonio

Elvin Josué Núñez dijo: “Dios tiene un propósito porque estoy con vida. Me siento bien”. Esas fueron las primeras palabras después de pasar el peor susto de su vida y observarse la pierna derecha que solo presentaba un golpe leve y el pantalón que apenas quedó roto después que el alud de tierra lo cubrió de las rodillas hacia abajo.

“Estábamos trabajando por etapas y cuando íbamos a hacer una zapata se viene la tierra y me empuja hacia atrás y me cubrió la mitad del cuerpo. Estaba otro varón que me ayudó a salir y comenzamos a avisar a la gente de lo ocurrido”, detalló Núñez.

“Uno en ese momento no piensa nada y solo Dios. Yo iba a meterme y el impacto de la tierra me sacó y solo quedé soterrado de las piernas hacia abajo y escucho que alguien dice ayuda, ayuda, ayuda y gracias a Dios que todos los vecinos del barrio vinieron a ayudar”, recalcó.

“Lo que viví es algo que no se puede describir, pues solo Dios me pudo ayudar porque casi me muero y ver que mis amigos y compañeros que hemos trabajado tanto tiempo con ellos, eso nadie lo espera”, enfatizó el afortunado sobreviviente.

Elton Fabricio Sierra fue rescatado con golpes internos y trasladado al Hospital Escuela. Foto: El Heraldo

Rescate

Las personas que residen en el sector fueron los primeros en realizar labores de rescate, por lo que sacaron con vida a Fabricio Sierra Cruz, de 30 años, quien fue trasladado en una ambulancia del Cuerpo de Bomberos hasta la sala de emergencias del primer centro asistencial del país.

A los pocos minutos se sumaron socorristas de la Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos y agentes de la Policía Nacional, quienes realizaron una ardua labor para sacar con vida a Miguel Espinoza, de 44 años de edad, quien permaneció por más de una hora bajo la tierra y era el que presentaba mayores complicaciones.

Las personas que se encontraban en el lugar de la tragedia aplaudieron cuando observaron que los tres obreros habían logrado sobrevivir al alud de tierra.

Los familiares de Miguel Espinoza se mostraron consternados. Foto: El Heraldo





A los pocos minutos se dio a conocer lo inesperado. Miguel falleció cuando era trasladado en una ambulancia al Hospital Escuela y eso generó mucha consternación entre los pobladores de Sabanagrande.

Casi de inmediato, los familiares llegaron a la posta policial donde se encontraba el cuerpo sin vida de Miguel a quien describieron como una persona trabajadora y un gran ser humano. Miguel Espinoza residía en el caserío Cruz Alta de la aldea El Vino, a unos cuatro kilómetros del centro de Sabanagrande y era integrante del cuadro de alabanza de la Iglesia Cristiana Betania, ubicada en la comunidad de Cruz Alta. Además, era padre de tres hijos que hoy lloran la muerte de este hombre que todos los días madrugaba y caminaba cuatro kilómetros para realizar las labores de construcción de una vivienda ubicada en la parte alta del barrio Monseñor Evelio Domínguez.

