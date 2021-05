Harry Bock asegura que Salud es "transparente" con la información de la pandemia

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El jefe de la Región Metropolitana del Distrito Central (DC), de la Secretaría de Salud, Harry Bock, dijo que “somos transparentes con la información que sobre la pandemia proporcionamos a los medios de comunicación y al público en general”.



Así reaccionó el funcionario, luego que los coordinadores de los centros de triajes de la capital denunciaron, en rueda de prensa, que la información que ellos trasladan a la Secretaría de Salud sobre el covid-19 no se divulga como es debido por parte del vocero oficial que es ahora Harry Bock.

En ese sentido, el galeno calificó de “irresponsables a los coordinadores de los triajes porque la Región Metropolitana del Distrito Central (DC) ha sido transparente y la información que generamos a los medios de comunicación es el resumen de todos los datos consolidados que ellos envían todas las mañanas”.



“La Región no tiene necesidad de ocultar nada, siempre hablamos con transparencia. No ocultamos datos de las incidencias, ni de fallecimientos, ni ocupaciones hospitalarias, ni de los triajes”, señaló.



“La información que nosotros damos es la misma que ellos (los coordinadores) generan todos los días a las 7:00 am y que cada coordinador envía en un chat que tenemos a la Secretaría de Salud”, afirmó Bock.

Decisión

“La decisión para que yo fuera el vocero de los triajes fue tomada por la Secretaría de Salud. Además, no teníamos la necesidad de pedirles la opinión a los coordinadores para adoptar esa medida”, señaló.

“La razón es que ellos, como coordinadores, no supieron controlar a su recurso humano que está por debajo de ellos y todo mundo quería opinar sin tener los datos estadísticos correctos”, sostuvo.



Aseguró que “soy el jefe de la Región Metropolitana y los triajes no estaban en su organigrama, pero lo estarán mientras dure la pandemia. Una vez que el covid-19 se vaya del país todo ese recurso humano volverá a las unidades en donde estaba nombrado”.



“Todo el problema se origina porque ese personal era contratado por el programa Código Verde y ahora lo hace la Secretaría de Salud, como todo empleado público tenemos que generar un producto para el cual se nos ha nombrado”, sentenció.

