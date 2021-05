Personal de los triajes pide se elimine "mordaza" impuesta por la Secretaría de Salud

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A través de un comunicado de prensa el personal de los centros de triaje de la capital de Honduras solicitaron a la Secretaría de Salud quitar la "ley mordaza" aprobada mediante el oficio N.- 231-RISS-RSM-2021 y que entró en vigencia el 7 de abril.



Pese a que la resolución de la Sesal que coordina Alba Consuelo Flores fue fuertemente criticada por el Colegio de Periodistas de Honduras, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y la sociedad civil, el ente no retrocedió a la imposición.

Sin embargo, ante un aumento de los casos del coronavirus y la poca disponibilidad de atención con los que cuentan estos centros de estabilización, los empleados hacen un llamado enérgico para que les devuelvan la vocería a los coordinadores.



"Solicitamos muy respetuosamente a las autoridades de la Secretaría de Salud, reconsiderar el tema de la vocería de los centros de triaje, ya que como coordinadores nos hemos esforzado en generar conciencia a la población a través de la información que brindamos día a día", reza parte del comunicado.

Por este medio expresamos a la población hondureña como ciudadanos responsables que prestamos un servicio público en los diferentes centros de Triaje de la capital en relación a la situación actual que se está viviendo en estos centros de contención lo siguiente:



1. Desde principio de año debido al aumento significativo de la cantidad de ciudadanos hondureños que buscaban respuesta ante su problema de salud por COVID-19 se han realizado diferentes solicitudes de insumos y recurso humano para ampliar nuestras capacidades y dar una mejor y mayor atención con calidad y calidez, sin embargo, las autoridades regionales y centrales de la Secretaría de Salud no han dado respuesta oportuna ni han solventado las diferentes necesidades que en los triajes presentamos para la correcta atención de pacientes, lo cual pone en riesgo la vida de nuestro pueblo.



2. A la fecha, tenemos una mayor cantidad de pacientes ingresados en comparación a la de meses anteriores, manejando alrededor de 50 a 60 pacientes diarios y cuyo manejo debe ser estrictamente hospitalario, sin embargo, no existe disponibilidad camas en los hospitales para recibir oportunamente atención especializada en estos centros, obligándolos a permanecer en los triajes hasta por 5 o más días a la espera de un cupo.



3. El día domingo 4 de abril la ministra Alba Consuelo Flores y las autoridades de la SESAL se comprometieron a contratar mas recurso humano, habilitar mas cupos hospitalarios, habilitar más camas para estabilización en el triaje CCG, sin embargo, no se ha hecho efectivo en su totalidad.



4. Todo el personal que actualmente laboramos en los triajes nos sentimos agotados física y mentalmente ante la crisis actual que nuestro país está sufriendo, ya que hemos estado sin ningún momento de descanso y aunado a eso, un proceso de asignación de plazas para personal de primera línea en cuyos listados no hemos sido incluidos.



5. Como ciudadanos responsables y conocedores del comportamiento de esta enfermedad, hemos visto una mayor agresividad de la COVID-19 en las últimas semanas, observando jóvenes en estados críticos que no habíamos visto antes, lo cual se podría deber a la circulación de nuevas sepas mucho mas agresivas en nuestro país.



6. Solicitamos muy respetuosamente a las autoridades de la Secretaría de Salud, reconsiderar el tema de la vocería de los centros de triaje, ya que como coordinadores nos hemos esforzado en generar conciencia a la población a través de la información que brindamos día a día.



7. Le pedimos de todo corazón a nuestro pueblo hondureño, al cual estamos al servicio y al cual nos debemos, favor no dejar de hacer uso de las medidas de bioseguridad y si presentan síntomas, acudir lo más pronto posible a los diferentes triajes para una oportuna evaluación y prevención de complicaciones y muerte.

