Detención judicial a hijo de Jorge Barralaga por millonario lavado de activos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Detención judicial le fue dictada este jueves a Jorge Alberto Barralaga Rivera (hijo), a quien la fiscalía acusa de lavar más 600 millones de lempiras. El imputado fue presentado este día a su audiencia de declaración de imputado.



Barralaga Rivera estuvo tres años prófugo de la justicia, sin embargo, determinó entregarse a la justicia y responder por el delito de lavado de activos en un caso denominado Operación Perseo.



Por esa misma línea de investigación, los tribunales de justicia condenaron al subcomisionado (r), Jorge Alberto Barralaga Hernández (padre de Barralaga Rivera) y a la esposa del narcotraficante Wilter Blanco, Montse Paola Fraga Duarte.

Mediante esta acción del Ministerio Público la UF-ADPOL y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) realizaron entre el 31 de julio y la primera semana de agosto de 2017 los aseguramientos al "Clan Barralaga" en la primera etapa que ascendieron a 235 bienes muebles e inmuebles, productos financieros y sociedades mercantiles, dentro de los que destacan viviendas, vehículos, transporte pesado y cuentas bancarias.



Las acciones se ejecutaron tras que las investigaciones detectaran movimientos atípicos entre cuentas bancarias y otro tipo de transacciones descubiertas al ex alto oficial Barralaga, su núcleo familiar y personas relacionadas, que movieron más de 2000 millones de lempiras.



Los otros implicados en la primera fase de Operación Perseo son: José Santiago Barralaga Hernández (arresto domiciliario, hermano del ex jerarca policial), Reyna Elizabeth Ayala Reyes (prófuga, esposa de Barralaga Hernández), Edith Xiomara Roca Pérez (arresto domiciliario, cuñada de Barralaga Hernández) y Carmen Alejandra Morales Sarmiento (condenada por lavado de activos y esposa de Jorge Alberto Barralaga Rivera).



En el caso particular de Barralaga Rivera, efectuó movimientos financieros no justificados que rondan los seiscientos veintiséis millones setecientos setenta y cinco mil quinientos ochenta y siete lempiras con trece centavos (Lps. 626, 775,587.13).

Además, en seguimiento a la causa, los Fiscales de Apoyo al Proceso de Depuración Policial y Agentes de la ATIC, ejecutaron en fecha 11 de noviembre de 2019 la Operación Perseo II, logrando el procesamiento de José Arístides Flores Nájera y su esposa Waldina Lizzette Gavarrete Ortega, acusados por el delito de lavado de activos y a quienes se les vincula directamente de ser socios de Jorge Alberto Barralaga Rivera.



En esta continuación del caso, se siguió el rastro de 5,000 mil millones de lempiras y se llevaron a cabo aseguramientos de 113 bienes muebles e inmuebles, entre ellos de 21 bienes inmuebles, 16 vehículos, una embarcación, 10 sociedades mercantiles y el congelamiento de 65 cuentas bancarias.



Adicionalmente, en relación a las operaciones ilícitas del Clan Barralaga, el 30 de noviembre de 2020 se ejecutó la Operación Perseo III en la que se capturó a otro socio de Barralaga Rivera de nombre José Antonio Interiano Contreras, señalado del delito de lavado de activos y quien no pudo justificar más de 154 millones de lempiras y por ello se le aseguraron 362 bienes muebles, inmuebles, sociedades mercantiles y productos financieros.



Agentes de la ATIC asignados a la UF - ADPOL y de los expertos forenses en delitos financieros, demostraron que este grupo organizado durante varios años realizó adquisiciones e inversiones con el fin de convertir y ocultar activos cuya procedencia no tiene justificación económica.

