Fernanda Velarde fue víctima de femicidio y su pareja la hizo parecer suicida

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-La muerte de Fernanda Sánchez Velarde en 2014 fue para muchos una terrible tragedia, un suicidio, según creyeron las autoridades en ese entonces. Hoy siete años después y tras confirmar que en realidad murió asesinada por su esposo se le hará justicia.



El crimen contra la joven madre, de 17 años, estuvo impune hasta el primer domingo de abril de 2021, con la primera audiencia contra su esposo, que fue acusado de su feminicidio.

VIDEO: Balacera dejó 4 muertos y 33 detenidos en Guadalajara, México



La joven era madre de un niño de un año y medio y estaba embarazada de su segundo hijo cuando fue hallada sin vida en Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México.



Pese a que la familia de Velarde denunció que había sido asesinada, su caso fue caratulado como un suicidio y se mantuvo así hasta hace poco más de cuatro años, cuando fue reclasificado como feminicidio.



Después de haber sido mantenido durante cuatro años como un suicidio, las órdenes fueron giradas por el delito de "homicidio" contra la pareja sentimental de la víctima.

VIDEO: Polémica por candidato a gobernador que bailó en fiesta de narco en México



Finalmente, el Juez de la causa enmendó este error al argumentar que el caso de Fernanda reúne prácticamente todos los puntos que la legislación mexicana mandata a investigar bajo la perspectiva de género que brinda el feminicidio, según el artículo 325 del Código Penal federal.

El día del crimen

Su cuerpo estaba abierto de piernas, con una pierna estirada hacia el frente y la otra semi flexionada hacia atrás sobre el piso, colgada de un laso atado a una cadena, el rostro deforme por golpes, sus brazos con heridas profundas y de varios centímetros, además de sus rodillas laceradas, “hasta un comandante me dijo: señora cuándo ha visto que un muerto se rompa la cara”, relató con impotencia Magdalena Velarde, madre de la joven.



“No sé qué hacer. Mi hija no se suicidó, no podía dejar a su bebé solo con apenas año 10 meses, él era su adoración”, reiteró Magdalena Velarde, quien señaló que meses antes Fernanda dejó a su marido tras una golpíza y denunció ante la Procuraduría a su pareja por las lesiones que le dejó, sin embargo, regresó con él.

ADEMÁS: Un cadáver y toletes para torturar víctimas: enfrentamiento entre policía y Cártel Jalisco Nueva Generación (FOTOS)



"Cuando ella murió, su marido ni siquiera se presentó por el cuerpo, siguen afirmando que fue suicidio, pero a ella la mataron", insistió Magdalena, quien pidió la detención de los responsables.

Huérfanos de la violencia

Pero la tragedia no se queda ahí, Magdalena Velarde -madre de Fernanda- en 2017 perdió además a sus otros dos hijos, que fueron raptados y asesinados.



Como consecuencia de estas muertes violentas, la mujer ha quedado a cargo de dos de sus tres nietos de su hijo asesinado y recientemente, le fue comunicado que le será devuelta la custodia del hijo de Fernanda, que ahora tiene casi 9 años, del que tenía más de dos años sin tener noticias.

LEA: Captan a candidato a gobernador en México manoseando a una mujer



Velarde detalló que aunque acordaron custodia compartida cada 15 días (entre la familia de Fernanda, y la de quien es actualmente acusado de su muerte) pasaron más de dos años para ver al único pedacito de su hija que se mantiene vivo.



Debido a los sucesivos traumas y a los maltratos, su nieto tiene problemas de salud física, emocional y mental, por lo que no sabe cuánto tiempo ni cómo se lograra su recuperación. "Yo tuve que entregar a mi nieto a fuerza a los tres años y si viera cómo me lo entregan ahorita. Esto no es justicia para estos niños, son invisibles para las autoridades", concluyó.