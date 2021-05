Amigo de la víctima: "'Un hermano de la iglesia le dijo: 'no vaya a trabajar, hermano'"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- "Deja un gran vacío en cada uno de nosotros", lamentó entre lágrimas uno de los amigos de Miguel Espinoza, el obrero que falleció tras quedar soterrado en una construcción que realizaba en el municipio de Sanabagrande, Francisco Morazán.



El amigo de la víctima, quien no fue identificado, resaltó que se estaban levantando antes de las 4:00 de la madrugada porque tenían una semana de oración.

Recordó que tras terminar las plegarias a Dios, "un hermano de la iglesia le dijo: 'no vaya a trabajar, hermano", a lo que Espinoza le respondió: "'No, estoy comprometido con la hermana'".



"Él no hacía mucho que había venido de la montaña, él iba a cortar café, a hacer trabajos; vino en diciembre porque son pobres, por eso queremos ver de qué manera no lo llevan (a la morgue de Tegucigalpa) porque la familia es de escasos recursos", pidió el entrevistado



Seguidamente contó que él se encontraba comprando un ganado cuando recibió la noticia de la muerte de su amigo, quien "deja un gran vacío en cada uno de nosotros. Cuando estábamos tristes él siempre tenía una palabra de aliento", lamentó.



Pocos segundos después de ser recuperado del soterramiento en Sabanagrande, Miguel Ángel Espinoza, de 43 años de edad, murió a bordo de la ambulancia en la que era trasladado hacia el Hospital Escuela de la capital de Honduras.



El obrero salió de su casa a eso de las 6:30 de la mañana con rumbo a la obra donde trabajaba de ayudante de albañil sin imaginar la tragedia que lo sorprendería junto a sus compañeros.



A eso de las 11 de la mañana la pared de tierra donde hacían una zanja se les vino encima aterrando a tres de ellos, un cuarto obrero de nombre Elvin Josué Turcios (24) logró salir de la tragedia solo con un tobillo lesionado.



Los otros dos hombres que quedaron soterrados junto a Espinoza son los hermanos Virgilio Cruz (41) y Fabricio Cruz (30), quienes tras ser rescatados fueron trasladados hacia Tegucigalpa para atender sus lesiones. Hasta el momento se conoce que su salud es estable.

