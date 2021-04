Josué Nolasco, el hondureño que sorprende con sus obras de arte en TikTok  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Muchos lo conocen como "Tío amo dibujar", pero muy pocos saben quién es este enigmático joven hondureño que mantiene a todos conectados en TikTok.



Su nombre es Josué Nolasco Martínez y es originario de Tocoa (Colón). En TikTok -la red social del momento- acumula más de 2.5 millones de seguidores y cerca de 22 millones de "me gusta" en sus clips... y no es para menos, ahí es donde expone sus impresionantes obras de arte.



A pesar de considerarse a sí mismo como una persona muy tímida, asegura que procura estar siempre en contacto con sus seguidores, pues gracias a ellos ha logrado ser uno de los pocos catrachos con la cuenta verificada e incluso trascender fronteras.

Con apenas 24 años de edad, a Josué lo invaden brillantes ideas, entre ellas viajar por el mundo para mostrar lo más hermoso de cada país a través de sus pinturas y dibujos.



"Desde muy pequeño comencé a dibujar, pero solo era un pasatiempo como cualquier otro. Un día, pensando en dejar el dibujo y dedicar mi tiempo a otras cosas porque ya estaba creciendo y ya no era un niño, alguien me citó para regalarme 11 colores... desde ese momento mis ojos brillaron al usar aquellos lápices tan hermosos", contó Josué a EL HERALDO.



Desde ese día el talentoso catracho se propuso inmortalizar a la persona que le había recordado cuál era su pasión en la vida. "Me propuse inmortalizar la belleza de aquella persona que me regaló los colores".



Ese regalo perfecto llegó a sus manos exactamente hace seis años de las manos de la joven que ahora es su novia y su principal apoyo para seguir adelante.

Talento innato

Aunque el talento para dibujar ya lo traía en las venas, Josué no se conformó y comenzó clases para perfeccionar su técnica.



"Comencé viendo tutoriales de YouTube, luego fui a la Escuela de Bellas Artes para desarrollar mi habilidad en el dibujo y aprender nuevas técnicas, resalté mucho en la escuela, mis compañeros no entendían por qué. Pasaba que mientras hacía mis tareas, mientras comía y mientras dormía, de fondo reproducía videos de dibujo en inglés y eso me ayudó muchísimo a aprender más rápido", detalló.

Talento Josué es un joven dibujante, pero no con cualquier técnica. Él hace impresionantes retratos que dejan boquiabiertos a miles de cibernautas.



Este talentoso hondureño llegó a la capital del país hace cinco años para seguir estudiando y asegura que TikTok se ha convertido en una parte fundamental de su vida.

"Casi lo es todo para mí ya que actualmente estoy viviendo de TikTok. Una cosa increíble, nunca me imaginé llegar tan lejos en tan poco tiempo y lograr muchísimas cosas a través de una plataforma", manifestó.



Además, muy emocionado reveló otros grandes logros por su presencia en la aplicación. "He logrado que en Honduras y en cualquier parte del mundo ahora conozcan mi talento. He logrado vivir de TikTok, he logrado que programas de tv y radio a nivel nacional e internacional me inviten para conocer más de mí. Ahora estoy logrando una entrevista en EL HERALDO y eso para mi es una cosa increíble".





Sueños

Uno de los grandes sueños de este catracho es recorrer el mundo, no solo para conocer paisajes impensables, sino para aprender más sobre su talento y perfeccionar su técnica.



"Me veo viajando de un lugar a otro", confesó.



Aunque Josué está consciente que vivir del arte en Honduras no es fácil, él aconseja seguir luchando hasta lograrlo, porque si él pudo, "cualquiera puede".

"La vida no es fácil y más vivir del arte en Honduras, vamos para adelante, para atrás ni para tomar impulso. Sé que mucha gente que comienza a dibujar se rinde muy rápido, quizás porque las personas dicen que con dibujar no vas a llegar a nada, que no vas cumplir tus sueños y que no vas a poder vivir de tu arte hasta que lo terminás creyendo, pero piensa en que si alguien más lo hizo, si alguien más triunfó, si alguien más salió adelante ¿Por qué tu no puedes? Y si nadie lo hizo antes... lucha hasta que tu seas el primero en hacerlo, el talento no es nada si tu no crees en ti mismo", fue el mensaje que Josué dedicó a las personas que comparten la misma meta con él: llevar aún más lejos el arte.