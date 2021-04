Karol G y Anuel AA confirman ruptura; la colombiana escribe emotivo mensaje

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- Era un secreto a voces, pero todo se confirmó: Karol G y Anuel AA ya no son novios desde hace cuatro meses. A través de su cuenta de Instagram, el cantante puertorriqueño anunció que su relación con la artista colombiana llegó a su fin y ella le dedicó un emotivo mensaje.



“Te amo Emmanuel, mi gratitud a ti, tu familia y todo lo que vivimos, crecimos y aprendimos juntos es infinita. Por mucho tiempo tratamos de alejar nuestra relación de las redes sociales para cuidarnos. Nunca utilizamos nuestra relación para hacer marketing, ni hoy ni hace casi 3 años que todo comenzó”, escribió Karol G en las historias de Instagram.



Además, agregó: "Gracias a todos por acompañarnos en nuestras locuras. El amor que sentimos por parte de todos ustedes durante estos casi 3 años fue inigualable, increíble y vibrar junto con ustedes fue mágico”.



Reacción de Anuel AA

Por su parte, el puertorriqueño dijo que: “He visto muchas cosas de que Anuel y Karol se alejaron o se dejaron e inventándose historias bien locas de ella y de mí también. Karol y yo, ahora mismo, no estamos juntos. Llevamos como cuatro meses que no estamos juntos. No tenemos una mala relación ni comunicación, estamos bien".



Anuel y Karol tenían planes de casarse en el 2020, pero la pandemia del coronavirus se interpuso y ahora ya no será posible.

