'Las autoridades de Educación y maestros están acomodados', denuncian padres de familias hondureñas

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- No hay motivación para que los estudiantes se conecten y reciban clases, porque saben que siempre van a pasar y los maestros y las autoridades educativas están acomodadas, fustigó Andrés Martínez, presidente de la Asociación de Padres y Madres de Familia de Honduras.

“Los padres de familia prefieren darle de comer a sus hijos que comprar internet o celular, esa es la realidad en este momento porque no hay trabajo y el gobierno no da soluciones”, afirmó en declaraciones a EL HERALDO.

Señaló que “el ministro de Educación está contento, a él nadie lo ha presionado tampoco, entonces mientras no hay presión, a nadie le interesa la educación, no hay conciencia todavía de lo importante que es la educación pública”.

Otro problema es que los dirigentes magisteriales están calmados y los maestros igual, porque siguen recibiendo su salario, “a ellos tampoco les interesa, a ellos solo les importa recibir su sueldo, nada más”, lamentó.

Insistió en que la pandemia ha acomodado a todos y lo han tomado como una justificación más para no buscar la forma de garantizar las clases a sus alumnos.

“Yo he hablado con maestros que me dicen: ‘yo aunque me vacunen no regreso a clases’, porque saben que pase lo que pase, no hay autoridad que lo obligue a cumplir con su trabajo de enseñarle a sus alumnos”, declaró.

Otro problema es que no ha habido una planificación estratégica para poder de alguna manera implementar las medidas de prevención y de bioseguridad para reanudar las clases.

También es de tomar en cuenta que a los maestros y a los padres de familia les da temor regresar a los centros educativos por las condiciones deplorables en que se encuentran.

Muchos se están cayendo, no tienen agua, servicios sanitarios sin funcionar, no hay clínicas para atender cualquier caso y no se ve que las autoridades hayan trabajado en este tema mientras los alumnos han estado sin clases.

Si esto se hubiera hecho desde un inicio, ya se tuvieran centros educativos equipados, remodelados, con agua potable permanente, equipo de bioseguridad, clínicas y todo lo necesario para que se regrese de manera paulatina a las clases.

Lo que se ve en este momento es que los niños andan en las calles, son cantidades que se ven vendiendo cosas en las esquinas, otros haciendo mandados y en los mercados trabajando, constató.

