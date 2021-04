"Tenemos más ceniza que agua": San Vicente vive crisis humanitaria tras erupción volcánica

KINGSTOWN, SAN VICENTE.- La lluvia de ceniza tras la erupción del volcán La Soufriere, que desde hace una semana cae como una nieve espesa, está causando una crisis humanitaria en la isla caribeña.



El volcán despertó 42 años después desde su última erupción y ha dejado temblores, flujos piroclásticos y nubes de partículas que día y noche afectan a los habitantes de San Vicente donde, por lo que Naciones Unidas declaró que viven una "crisis humanitaria".



Casi el 20% de los habitantes del país han sido evacuados, mientras el acceso al agua potable y los alimentos es cada vez más limitado. "Hemos tenido más ceniza que agua potable", dijo el primer ministro del país caribeño, Ralph Gonsalves, a BBC Mundo.

LEA: ¿Volcanes en Honduras? Todo lo que debes conocer sobre la actividad volcánica en el país



La actual erupción es la peor que ha vivido el país en más de un siglo. "Yo viví aquí la erupción de 1979 y esta es mucho peor. Es comparable a la de 1902, que dejó 116,000 muertos", dijo un funcionario.



Aunque la erupción aún continúa y de momento no se han reportado fallecidos, las pérdidas materiales que ha experimentado la isla son millonarias.



"La agricultura, pesca, vivienda e infraestructura de carretera, ha perdido miles de millones de dólares. Y desde luego, está el impacto social que esta situación también puede tener", afirma.



Naciones Unidas alertó esta semana que la situación puede volverse un problema regional, no solo porque la erupción podría extenderse por meses, sino porque varias islas del Caribe, entre ellas Barbados y Antigua y Barbuda, ya han sido afectadas.

ADEMÁS: ¿Qué lugares serán los más afectados en Honduras por nube de ceniza volcánica?



La energía de las erupciones está tendiendo a ser más débiles, pero continúan, y el hecho de que sean más débiles ahora no significa que no será más fuerte otra vez.



El problema ahora es que las explosiones, incluso aunque ya no ascienden tan alto en la atmosfera como al inicio, muchas veces descienden de las laderas como flujos piroclásticos, que son muy peligrosos.

Sin acceso a agua potable

La isla tiene a 4,200 personas en albergues y más de 6,000 que están quedándose en casa de familiares y amigos. Pero independientemente de dónde estén evacuados, todos están necesitando agua y comida.



Y la coordinación para conseguir agua y comida ha estado complicada.

LEA AQUÍ: ¿Cómo protegerse de la ceniza volcánica que ingresará a Honduras?



El sistema de distribución de agua sigue sin funcionar por el efecto de la ceniza volcánica.



Algunos expertos locales han alertado que esta situación podría también afectar la cadena de alimentos y la calidad de vida de la población de San Vicente. La erupción ha puesto una gran tensión en nuestro sistema distribución de alimentos.



Hay que tener en cuenta que hemos tenido que evacuar a una quinta parte de la población total del país.



Entre el 30% y el 40% de la superficie de la isla principal del país está afectada directamente por esta situación.