Congelan visa a Rambo de León y lo regresan a Honduras

HOUSTON, ESTADOS UNIDOS.- El ex seleccionado hondureño Rambo de León fue deportado al país luego de que Estados Unidos le congelara la visa en el aeropuerto de Houston.



De acuerdo con información de Diario Diez, en su último viaje el jugador se quedó más tiempo de lo estipulado en EEUU; como no pudo justificar la ampliación de su estadía el hondureño sufrió la severa penalización.

"Como estuve mucho tiempo querían saber los motivos y le expliqué que fue por los huracanes (Eta y Iota que sacudieron a Honduras)", reveló el jugador al diario deportivo.

Rambo había viajado para participar en la Copa Austin TX Champions League con varias leyendas del fútbol hondureño, entre ellos Amado Guevara, José Luis Pineda, Samuel Caballero y hasta el panameño Blas Pérez.



"Mi visa está por expirar y la tengo que renovar, aparte estoy metiendo un permiso de trabajo y no me quería complicar. Me dijeron que mejor regresara para no afectarla. Espero viajar dentro de siete u ocho meses cuando me toque la renovación", puntualizó Rambo.

