Nuevo aspecto de Rafael Amaya desata teorías: ¿es el real o un impostor?  

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Rafael Amaya, actor del Señor de los Cielos, vuelve a estar en polémica tras publicar una foto en redes sociales que desató varias teorías, entre ellas que el de la foto no es él y que realmente se trata de un impostor.



En los comentarios los fans los llenaron de halagos y le desearon éxitos, sin embargo, otro grupo de seguidores aseguran que el hombre que aparece en la foto es un impostor. Incluso lo han comparado con otras fotos para demostrar que los rasgos son diferentes.

Reacciones en los comentarios

“Ese no es Rafa la cara no se ve igual”, “No se parece a ti”, “Ese no es Rafael”, “¿Realmente es él? Digo, su cara se mira diferente”, escribieron los internautas en la publicación original.



“Yo insisto que ese no es el verdadero Rafael Amaya, se mira muy distinto”, “Ese no es, ¿por qué mienten?”.



El mayor argumento es que los rasgos faciales lucen demasiado retocados o incluso diferentes a los habituales.

¿Será que el actor fue reemplazado por alguien más?