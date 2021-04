AMLO recibe primera dosis de AstraZeneca durante conferencia matutina

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se aplicó el martes la vacuna de AstraZeneca durante un acto televisado para estimular la vacunación contra el coronavirus en México, el tercer país del mundo con mayor número de muertes a consecuencia de la pandemia.



Ante las cámaras de televisión y en presencia de decenas de representantes de los medios de comunicación, que participaban en su habitual conferencia matinal en el palacio presidencial, López Obrador se quitó su saco y se sentó en una silla para escuchar las instrucciones de una enfermera que poco después le aplicó la primera dosis del inoculante en su brazo izquierdo mientras el gobernante decía “cabeza fría, corazón caliente” y reconocía que no le dolió.



“Estamos nosotros seguros de que no hay ningún riesgo, ningún peligro, que no hay reacciones graves, que estamos dándole seguimiento a todos los estudios que se están haciendo en el mundo para garantizar la seguridad de las personas”, dijo el mandatario al defender la vacuna británica que ha sido cuestionada en algunos países debido a las reacciones adversas que ha generado.



Luego de semanas de declaraciones encontradas sobre su vacunación López Obrador, de 67 años, recibió la primera dosis de la vacuna que es una de las cinco que se está aplicando en México.

Inicialmente el gobernante, que se contagió en enero de covid-19, anunció que no haría un “espectáculo” con su vacunación y que esperaría su turno cuando la población de más de 60 años y de los barrios del centro de la Ciudad de México recibiera sus primeras dosis. Pero días después cambió de opinión alegando que esperaba estimular la vacunación en México que acumula más de 212,466 muertes y casi 2,5 millones de contagios de coronavirus.



El mandatario fue criticado en las primeras etapas de la pandemia por no reconocer la gravedad de la situación. A su vez se ha negado constantemente a impulsar confinamientos más drásticos impuestos en otros países, tácticas que ha catalogado de “autoritarias”.



En México se han suministrado casi 14,4 millones de dosis de vacunas contra el covid-19, registro que se considera muy bajo considerando que el país tiene aproximadamente 126 millones de habitantes. Entre las vacunas que se están aplicando están las de Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, Sputnik V, Sinovac y CanSino.