Zidane rechaza dar su opinión sobre la Superliga europea

MADRID, ESPAÑA.- El entrenador francés del Real Madrid, Zinedine Zidane, rechazó el martes en rueda de prensa dar su opinión sobre la Superliga europea pese a que su club es uno de los fundadores, afirmando que es una cuestión que corresponde a otra persona, el presidente Florentino Pérez.



"No voy a dar mi opinión. Vais a decir que +Zidane nunca se moja, nunca dice nada+ ¿Por qué? Porque lo que me anima es mi trabajo, el día a día. El Cádiz", explicó Zidane en la rueda de prensa previa al partido contra el Cádiz de la 31ª jornada de Liga.



El Real Madrid es uno de los doce clubes fundadores de la Superliga europea, la nueva competición privada que hará la competencia a la Liga de Campeones. El presidente del Madrid, Florentino Pérez, fue nombrado también a la cabeza de este proyecto, muy criticado por la UEFA.



"Eso es una cuestión de una sola persona, del presidente. Cada uno tiene su opinión, pero yo no estoy aquí para hablar de esto. Yo estoy aquí para hablar de la Liga, de la Champions... El resto, no es mi trabajo", añadió Zidane.



Preguntado sobre si habían hablado en el equipo de la creación de la Superliga, Zidane aseguró que: "Nada, cero. Hablamos de una sola cosa, del partido de mañana. Y los jugadores piensan solo en esto. Porque vienen todos los partidos detrás. Lo que tenemos que hacer bien, es el partido de mañana. El resto, no lo podemos ni controlar, ni hablar, nada".

LaLiga

El Real Madrid viaja el miércoles a Cádiz (sur) habiendo recuperado a una parte de los lesionados. Dani Carvajal (recuperado de una lesión en el muslo derecho) y Raphaël Varane (que tuvo el covid-19) irán igualmente con el grupo.



Sin embargo, el entrenador preserva a Toni Kroos de cara a la semifinal de la Champions contra el Chelsea dentro de una semana. Y al internacional belga Eden Hazard, que retomó los entrenamientos con el grupo este martes pero que no está al "100%" según su entrenador.